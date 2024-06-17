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娛樂

稱暈倒被抌邊人漠視 遭網民圍插 歐倩怡稱前夫「當時係驚」

【明報專訊】郭晉安與歐倩怡上月宣布結束18年婚姻，歐倩怡日前接受楊詩敏和連詩雅主持的網台節目訪問，首度開腔談及回復單身感受，直認對下一段感情持開放態度。擁港大體育及運動營養學碩士學位的她自爆體驗玩交友App，跟不同男士約會，又分享心得表示個人簡介寫得太勁會嚇親人，喜歡運動的女仔較多人like。歐倩怡透露性格變得豁達因40歲那年一場經歷，當時患重感冒，有晚發燒呼吸困難失禁兼狂嘔，攬着痰罐暈了，枕邊人沒有叫救護車，以「奇招」照顧她，之後醒來去醫院檢查，發現肺炎及肺積水，身體其他器官都有炎症，吃了半年藥才好，自此開始思考人生。

為郭晉安冷漠反應解畫

網民對歐倩怡的訪問反應兩極，有支持她展新生活，也有人斥她炫耀學歷。由於網台節目關閉了留言功能，不少網民在歐倩怡的社交平台留言，有人質疑她呼吸困難兼失禁時枕邊人的冷漠反應，歐倩怡回應網民，為前夫郭晉安講好說話：「佢當時係驚，唔知發生咩事……我真係斷片式暈咗，發生咩事都唔知……太驚啦，畀着我都會驚，唔知應該點做。」

有網民稱歐倩怡說話浮誇，只是一面之詞，又對她曬學歷反感，「讀這麼多年書，學位也拿了幾個，但倒沒有提升個人修養及氣質？」亦有責她忘本，問她婚後進修的學費何來？歐倩怡回覆：「係呀，我有好好多謝佢（郭晉安）。感情事係咁，無得計嘅。大家依然係屋企人。多謝你支持啊。」亦有網民留言：「多謝你放過郭晉安，地球又多一個筍盤。」歐倩怡留言：「係呀，佢好好的。」對於歐倩怡的回覆，有人讚她大方兼EQ高。

至於郭晉安近日忙於拍無綫劇《金式森林》，不時在社交網貼工作照，日前在抖音上載深圳一日遊短片，他跟經理人搭地鐵，表現輕鬆，還在車廂擺甫士影相。

娛樂組

相關字詞﹕歐倩怡 郭晉安（安仔）

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