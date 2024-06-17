明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

為暴瘦解畫 稱身體健康 55歲伍詠薇增磅簽公司助擴市場

【明報專訊】伍詠薇暱稱「伍姑娘」，親切又帶點江湖味，加入娛樂圈後，稱呼她伍姑娘的人比伍詠薇多。她抱怨說：「係咪伍詠薇好難讀？當年亞視班衰仔攝影師最先叫伍姑娘的，佢哋最初諗邪嘢，之後個個跟住叫，成為我名字似的，大家叫『伍姑娘』時不要存邪念呀。」55歲伍姑娘自認是一匹野馬，拒受束縛，但有感香港市場僧多粥少，內地市場較大，不能單打獨鬥，被老友提醒後，決定簽約加盟英皇。近年她身形纖瘦，惹患厭食症和患癌傳聞，她承認偏瘦時曾擔心，做了身體檢查，醫生說她身體好健康，現已增磅。伍詠薇回顧人生先後簽下兩份婚約，一段只有短短13日，另一段快將踏入銀婚紀念，她說：「兩段婚姻也是天賜良緣，我人生中最寶貴的事情。」

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

伍姑娘早前在社交平台貼的生活照，身形纖瘦，被形容似「紙片人」，惹來外界關心她的健康，有揣測她患厭食症和怪病，更諷她扮食早餐。對於各種傳聞，伍姑娘笑說：「有人話我患癌症，我先將這句說話塞番入對方把口：『你先啦！』我承認有段時間偏瘦，只有46公斤。頸部似樹根因我曾做甲狀腺手術，頸的皮膚最薄，手術要揭開皮膚再縫起來，會顯得更繃緊，平日吞口水也不似正常人暢順。見自己跌磅都有擔心，所以做身體檢查，中西醫診治，醫生說我健康冇問題，就係唔吸收。讀書時我是田徑隊，現在做gym與瑜伽，醫生話我是運動型，一般人年紀漸長肌肉流失，但我的肌肉記憶很好，有運動好快回復狀態，我暫停了高溫瑜伽，簽新公司第一個任務是肥番啲，現在已增磅。」

有話直說 鱷魚頭老襯底

伍姑娘常分享素顏照，在這P圖世代，豈不是搵自己笨？她說：「我手機都有美顏App，主要睇自己狀態，不會影響市容，有時只是跟網民傾偈，不想搞太多，我係我。」

網民喜歡伍姑娘有話直說，不時留言跟她交流，「好多人話我牙尖嘴利，我係理直氣壯而且轉數快，這是性格。不過我有做人的修養，不會以說話傷人。有時候說話快是傷害自己，當年在亞視講真話曾闖禍，又有次記者訪問時，連自己戀上有婦之夫都講埋，之後還要被誤會搏宣傳」。伍姑娘鏡頭前後大情大性，看似強勢，實質鱷魚頭老襯底，抱住事無不可對人言，曾在訪問中對記者說首任丈夫翁江培離世後，被傳媒日夜追訪，當時極度抑鬱想做傻事，曾想樓下若有傳媒守候就跳下去『責』埋對方。重提往事，她笑說：「30年前的事情，相信我當時講出嚟都係當笑話講。」

被蔡一傑一席話點醒

伍姑娘曾在不同電視台工作，拍戲又唱歌，在無綫前後近20年，但不是簽長約，因不想被縛。去年她主動跟英皇聯絡傾合作，「香港市場僧多粥少，內地市場好大，不能單打獨鬥。蔡一傑同我講：『老伍，你一個人唔得㗎！』知心朋友都提醒，謹慎考慮後，覺得英皇啱自己，主動問合作機會。去年簽約後楊受成老闆約我見面，他說：『識咁多年終於合作，公司似大家庭。』其實多年前英皇也曾邀約，有傾過，當時未是時機，我沒有簽約。現在天時地利人和」。

伍姑娘承認好鍾意演戲，「我係演員，唔係明星，希望有更大發揮。我好鍾意睇周圍人的表情動作，演員是神偷，平時的觀察是儲備，整裝待發等機會。兩年前《金宵大廈2》我雖然只演一個單元，觀眾已看到伍詠薇脫胎換骨。不同年紀看到不到風景，好開心現在的我在各方面也有進步。我好享受演戲，將自己的興趣成為職業又可以賺錢，真的好幸福」。

伍姑娘人生中簽過大大小小合約，有令她後悔的，更多是她珍視的。人生轉捩點是參加亞姐後簽約亞視，簽約英皇是她估不到的。21歲的伍姑娘1990年跟年紀大她31歲的會計師事務所高級合伙人翁江培拉埋天窗，簽訂人生第一份婚約，婚後13日，她在深圳登台，同行的翁江培心臟病發在深圳離世。

後來黎姿做紅娘，伍姑娘認識了練海棠，1999年7月1日閃婚，簽下第二份婚約，成為練太，今年銀婚紀念。25年的婚姻經歷過婚姻危機，2016年練海棠被影到「出軌」，兩人跨過難關，成為伍姑娘人生中維持最長時間的合約，她不禁自誇：「我好勁呀，我係一匹野馬，包括個人、思想。」

夫妻相處之道包容互𧨾

問到要維繫夫妻關係，是否互不管束對方？伍姑娘說：「婚姻關係裏沒有『管』呢個字，若要『管』，可能其中一方其實在忍。注意『忍』不等於包容，一段正常關係是互相關懷，兩人的原生家庭也不同，各有性格，互相喜歡對方就要包容，懂得欣賞對方優點，包容缺點。要互相𧨾而不是管，我所指的𧨾沒有造假成分，𧨾吓𧨾吓就一世，有唔開心要講出來，否則要個嘴嚟做咩？」她表示兩段婚姻都是天賜良緣，是人生中最寶貴的兩份合約，又稱人生如戲，最重要開心，「我最近學識每朝跟自己講：『早晨，今日太好了，身心靈健康！』」。

場地提供：Greenhouse Times Square by Gala Group

髮型：Debby Kwan@iHair

化妝：Henry Li

服裝：@Harvey Nichols

相關字詞﹕練海棠 伍詠薇（伍姑娘）

上 / 下一篇新聞