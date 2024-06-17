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娛樂

【開箱】出色改編戲難度不下原創 《冇數講》與《談判專家》誰更優勝

【明報專訊】香港票房破億的《九龍城寨之圍城》幾乎有口皆碑，不知道看過原著小說與漫畫的讀者是否一樣好評？劉青雲與吳鎮宇主演的《談判專家》上周四上映，同樣是改編作品，以1998年森姆積遜（Samuel Jackson）與奇雲史柏斯（Kevin Spacey）主演的《冇數講》（The Negotiator）為藍本，後者正在影視串流平台Disney+上架。若先看《冇數講》，對《談判專家》觀感會否大打折扣？現有改動感覺削弱了最後真相大白的戲劇效果，要改編得服水土和好看，其實絕非易事。

吳鎮宇角色最大改動

《冇數講》與《談判專家》基本角色和脈絡一樣，均講述正調查警察福利部貪腐事件的警察遭殺害，其好友兼局內談判專家成為疑兇，為了查出真相，在警署挾持內務調查科主管、其助理、一名蠱惑仔，以及談判專家的直屬上司。兩片最大分別在《冇數講》奇雲史柏斯與《談判專家》吳鎮宇的角色安排。前者與森姆積遜屬同市但不同區域的談判專家，曾在一宗案件碰頭，但奇雲遭森姆踢走，後者認為一宗案件不適宜有兩名談判專家同時在場。上述背景是奇雲到案發現場後透過與森姆的對話交代，編導以他出場的一幕戲帶出其個性與風格，卻發生在家中，講述其妻與女兒吵架，太太反鎖自己在房內不肯出來，女兒則在講電話。奇雲慨嘆能說服悍匪，妻女卻不聽他，其妻在房內反諷：「因為現在沒有持槍同袍在支持你嘛。」奇雲還一邊作狀罵女兒，着她要跟母親道歉。

《談判專家》裏的吳鎮宇在第一場劉德華和彭秀慧為了尋回兒子挾持人質事件中，已跟劉青雲合作；更因兩名疑犯最後自殺，他心灰意冷轉行當社工，並成為劉青雲被指謀殺同袍後，點名他談判的理由。劉指吳寧放棄警隊高薪厚職，接受待遇差得多的社工工作，情操高尚，因此值得信賴。先不說已辭職幾年的警察能否加入談判行列；疑犯走上絕路，也不是兩名談判專家的責任，如果當社工只是像片中請阿婆食飯和保釋長者，就能改變不合理的社會現狀？似乎也太籠統及不合情理。相反《冇數講》森姆積遜不相信同區警察，才會要求遞屬另一警區的奇雲史柏斯來談判，希望借助一個外人找出真兇。事實上沒經奇雲同意的攻堅行動，也讓他拉遠距離觀察這班警察。正因不知誰是黑警，跟森姆不大合得來的指揮官大衛摩斯（David Morse），便成為懸念之一，他會是big boss嗎？此角在《談》片換成姜皓文，作用卻大大削減，另外人質亦由最初害怕到後來相信森姆；而且警方攻入後，奇雲知道森姆沒殺另一人質警察，開始相信他，兩人一起到內部調查科主任住所取回關鍵錄音，此時黑警掩至，奇雲從細微動作知道森姆直屬上司才是真正big boss，並使計讓其親自招供，《談判專家》直白的交代自然削弱戲劇效果。

邱禮濤《的士判官》不過時

《冇數講》1998年上映時票房不算特別好，只收8800萬美元，但口碑不錯，《芝加哥太陽時報》著名影評人Roger Eberts指《冇》片「風格優於故事、演出勝過角色」，而且片中經常特寫森姆積遜與奇雲史柏斯在說話，但那不是單純的對白，還有兩人外加的觀點與緊迫感。劉青雲與吳鎮宇都是公認的好戲之人，若拿走爆破與動作戲，看到多少兩人唇槍舌劍的談判鏡頭？《談判專家》反派是黑警，時間背景設定在1997回歸前，大概受內地上映需審批等因素影響，完全可以理解，對戲劇效果而言是否更好？留待看過兩片的觀衆自行評價。

據悉博士論文以電影審查為題目的《談判專家》導演邱禮濤，過往作品不乏社會關懷，由《等候董建華發落》到《性工作者十日談》莫不如是，《談》片第一場戲劉德華與彭秀慧挾持人質，便有着「郭亞女事件」影子。他30年前的《的士判官》到今天看也不過時，尤其「的士禮貌運動」再次成為熱話，不少對的士司機的描寫，更會令人看後會心微笑；巧合的是《的》片黃秋生的造型，也跟《怒火風暴》米高德格拉斯（Michael Douglas）相似，後者主角的故事今天同樣在現實社會重複。

香港電影並非首次改編荷李活片，陳木勝執導的《保持通話》原著便是「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）主演的《駁命來電》（Cellular），連片尾出工作人員名單也跟足原作，但相比《談判專家》，《保》片服水土得多，人物改動亦不少。《駁》片基斯是個玩世不恭的大學生，《保》片古天樂卻是個嚴肅的財務公司職員，而且離婚育有一子，但《保》片人物設定有香港特色，並配合劇情，譬如王祖藍客串的電話公司銷售員口頭禪「幫到你，幫緊你，唔好咁勞氣」，開工掛住調情的虛偽嘴臉，拖延古天樂買充電器，便讓後者向天鳴槍顯得合理；受冤屈多年的交通警張家輝，與黑警張兆輝有過節，偶然參與事件協助古天樂，便比《駁》片只想開水療中心的老差骨威廉梅斯（William H. Macy）過癮，對白亦爽、趣、幽默。

《談判專家》6月13日上映

《冇數講》Disney+上架

《保持通話》Netflix上架

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