【娛樂場】內地劇《看不見影子的少年》 「老差骨」智鬥失蹤少年引觀眾緝兇

張頌文劇中演經驗豐富的「失孤」刑警，榮梓杉扮演神秘失蹤3年後重現人間的少年，一個孤獨堅毅警察，一個野蠻生長的少年，一幕兩人車上對話：「你好像很怕警察」、「你天天盯着我累不累」，充滿張力的試探對話與較量眼神，為劇集增添懸疑與緊張。

考驗觀眾推理邏輯

《看不見影子的少年》以1990年代為背景，一個小縣城裏3名少年突然一起失蹤，生死不明。負責該案的資深刑警王士塗（張頌文飾）一直追蹤3少年的下落，案發3年後，榮梓杉飾演的少年邊傑/小七突然現身並認親回家，由此揭開多宗失蹤案、拐賣人口案、誤殺、謀殺案件的真相。

劇中的懸疑情節層出不窮，每個細節都充滿了對觀衆的智力挑戰。當中金家企圖深藏的秘密更是令人費解，話題「詭異的爸、癲狂的媽、神秘的他」在微博引起廣泛討論。面對邊傑的歸來，儘管存在諸多疑問，金家選擇視而不見。從最初被捕的人販子，到似帶某種目的歸來金家的失蹤少年邊傑，這些情節令觀衆陷入思考。

劇情峰迴路轉

網民的猜測自劇集開播以來未曾停歇，熱議真正的邊傑已經不在，當揭露小七是張頌文被拐走的兒子豆豆時，劇情再次反轉，讓觀衆措手不及。邊傑繼父的謊言，為了證清白而揭露拐賣兒童犯罪集團慶爺的藏身之處，再到那個險被活埋，從繼父後備箱中掙扎而出的真邊傑，這些情節無一不使劇情更加撲朔迷離，令人難以捉摸。

《看不見影子的少年》主題曲由張頌文和榮梓杉合唱，張頌文在微博透露這是他首次為自己的作品獻唱主題曲。當劇組提出這個要求時，他一度以為是開玩笑，直到製片人把歌詞和音樂給他時，很喜歡歌曲的每個音符和每句歌詞。