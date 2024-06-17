顏志恒父子檔首演音樂劇不問酬勞 支嚳儀想加盟《愛回家》

記者：鍾一虹、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

顏志恒偕太太和8歲及6歲兒子，一家四口出席兒童音樂劇記者會，同場還有音樂人伍仲衡。顏志恒透露幼子喜歡唱歌跳舞，好有表演慾，首次父子檔演出，開心最重要，酬勞其次，無論多少也全數上繳交由太太處理，承認恨一家四口齊拍主題樂園或家品廣告。

顏支持兩子追夢

正職西廚的顏志恒完成工作後，需趕回酒店開工，父親節前夕已提早舉家慶祝，收到兒子親手畫的卡和太太送的蛋糕。他表示兩子似他，對打籃球和唱歌非常有興趣，見爸爸上電視參賽，學識唱譚詠麟《一首歌一個故事》，承認兩子遺傳了他的唱歌天分。

顏志恒不反對兒子將來參加歌唱比賽，「如果兒子找到自己興趣，我會盡量支持，讀書是重要，但不是唯一，他們可以有自己夢想，我就是好例子。由細到大讀書都唔叻，只要好好繼續用心經營自己興趣，始終會做出好成績」。談及無綫正公開招募《中年好聲音》第3季參賽者，顏志恒不擔心工作和公司資源被分薄，「不由得我擔心太多，只要專注做好自己，每次都交足功課，別人會看到我的努力」。

周吉佩冧爆子女連環送吻

周吉佩、羅啟豪、支嚳儀和羅毓儀出席在商場舉行的父親節活動，周吉佩除唱歌外，還派玫瑰花和自家製曲奇跟市民一齊慶祝父親節。他首次公開跳唱新歌《Falling For You》，自評值80分，最近忙於為本周舉行的演唱會加緊排練跳唱，自覺舞技進步不少，「要豁出去求突破，給觀眾多些驚喜，所以下一首歌打算自編自導自演拍MV，嘗試不同曲風」。周吉佩完成工作後，會跟家人食飯慶祝，透露有儲下子女歷年贈他的心意卡和畫作留念，早上起身子女連環送吻，感覺幸福，適逢昨日是他與太太拍拖14周年紀念日，已送禮物給太太表愛意。

羅啟豪預告今次《中年》演唱會有跳唱環節，未決定出歌會否嘗試走跳唱路線，「始終去到三四十歲時筋骨會比較硬，若不跳舞，就以不同曲風滿足歌迷。最近我宣傳新歌，歌迷會打算幫我辦18區街頭表演，剛做完中環街市的演出，反應熱烈，感謝大家支持」。他表示工作忙，待完成演唱會才跟爸爸補慶祝父親節。

支嚳儀認為節日儀式感很重要，特別跟兒子自製零食盒送給丈夫當父親節禮物。她最近忙於為演唱會努力練習外，亦心思思想挑戰拍劇，「想請羅毓儀推薦我參與《愛‧回家》，我可以演媽媽角色，可以埋帶個仔一齊出鏡。兒子最近有分擔任奧運主題曲的和音，獲讚有音樂感」。

羅毓儀獻唱新歌嗌緊張

羅毓儀最近忙拍新劇，因此提早一周約父親食飯慶祝，無意間發現爸爸將她和妹妹從小到大的畫作禮物保存至今，令她非常感動。羅毓儀獻唱首支個人單曲，心情緊張，稱唱現場感覺很不同，最開心獲幕後人讚唱得好，加上粉絲喜歡，令她鬆一口氣，相信累積表演經驗會愈唱愈好，「試過坐巴士時由於車廂只有我一個，便大聲練歌，可能車長都聽到。其實經常趁搭車做私務，例如邊坐的士邊用瘦面器，又試過坐巴士口噏噏背劇本，嚇走鄰座乘客」。