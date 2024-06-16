重拍《衝上雲霄》 邁爾斯泰勒演李察基爾角色

《白夜逃亡》泰萊赫福（Taylor Hackford）執導的《衝上雲霄》，講述李察基爾扮演海軍飛行員，接受極嚴格訓練，另一方面又跟狄寶娜穎嘉（Debra Winger）飾演的工廠女工發展情緣。該片當年全球收1.9億美元（約14.8億港元），更在奧斯卡獲6項提名，結果扮演嚴厲軍官的路易哥薩（Louis Gossett Jr.）捧走最佳男配角。Joe Cocker與Jennifer Warnes合唱的《Up Where We Belong》亦拿下最佳主題曲，並成為當年Billboard冠軍單曲，十分流行。

李察基爾當年接拍《衝上雲霄》，擊敗《超人》基斯杜化里夫（Christopher Reeve）及《油脂》尊特拉華達（John Travolta）等衆多對手贏得角色。邁爾斯對軍人角色不會陌生，在《壯志凌雲：獨行俠》便是扮演海軍飛行員。