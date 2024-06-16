【娛樂場】《一路繁花》 姚子羚胡蓓蔚訪上海探究爆紅景點

劇中的黃河路、進賢路、外貿大廈及和平飯店，均成為劇迷的朝聖地。為緊貼《繁花》劇情，無綫製作共4集旅遊節目《一路繁花》，由胡蓓蔚（豹嫂）、姚子羚和冼靖峰（Archie）主持，一連4周帶觀眾感受寶總（胡歌飾）、汪小姐（唐嫣飾）與李李（辛芷蕾飾）等經歷過的金碧輝煌上海之旅，尋訪劇中美食和打卡熱點，發掘最完整的滬遊攻略，由飲食、地標與影視音樂着手，探索香港跟上海間深厚的淵源。

《一路繁花》今晚首播，豹嫂與姚子羚首站到訪和平飯店，飯店在劇中意義重大，既是寶總下榻的酒店，天台更是他與汪小姐做成首單外貿生意，相約慶祝的地方。豹嫂跟姚子羚在拍攝場景四處打卡，店內已停用的古董電梯更是影相重點所在，天台可以眺望整個外灘景色。

粉絲花百萬長包「寶總套房」

《繁花》去年底在內地首播，和平飯店的旅遊搜索熱度上漲四倍，酒店房漲價兼客滿，推出逾千元人民幣的二人套餐，因寶總之名，預約的輪候名單要等十多日。

姚子羚透露因「繁花效應」，寶總住的英國套房頓成搶手貨，有人非常大手筆，以過百萬長包3個月。

冼靖峰以定勝糕做見面禮

至於汪小姐工作的外貿大廈，與和平飯店只是一街之隔，現稱為羅斯福公館，集美食奢侈品於一身。寄暢興餐館是嗜大閘蟹者必到之處，禿黃油可選配飯或麵。接住到訪逸品鍋海鮮火鍋店，主打港式邊爐，環境背靠外灘、面對黃埔江，眼望東方明珠塔，姚子羚形容「香港得嚟好上海」。

《繁花》故事由黃河路至真園酒家展開，至真園原形店苔聖園酒家，劇集播出後成劇迷打卡熱點。豹嫂和姚子羚拜訪酒家總經理祁文，透露1990年代已在黃河路開業，見證此處興衰，她同時獲邀任《繁花》黃河路顧問，為劇集提供不少寶貴資訊。壓軸登場的冼靖峰（Archie），帶來劇中的定勝糕做見面禮。提到對上海印象，他表示參加《亞洲超星團》時在上海接受訓練，逗留了一段時間，笑稱印象好特別，「只係（認識）兩個地方，一係訓練嘅大廈，另一處係瞓覺嘅地方，名都唔記得」。

酒家總廚重現「繁花食譜」

《繁花》有不少情節涉及美食，每道菜都有出處，不少更是源出香港。鍾鎮濤劇中飾演香港廚神「金廚」，受寶總之邀幫李李的至真園解決廚師集體離職問題。

全靠金廚的「仙鶴神針」、「船王炒飯」和「火焰大王蛇」3道菜，至真園起死回生。《一路繁花》走訪香港西苑酒家，行政總廚還原劇中名菜，道出各菜式由來和淵源。

《一路繁花》翡翠台播映

6月16日起 逢周日晚9時30分