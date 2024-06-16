冒雨玩遊戲宣傳奧運勁狼狽 劉穎鏇陳曉華有意組排球隊

劉穎鏇早前到澳門看女子排球賽，首次現場欣賞賽事，感受熱鬧氣氛，透露與陳曉華都喜歡打排球，有意組球隊。她很羨慕方力申與黃翠如赴巴黎採訪奧運，「我都想去，知他們會好辛苦，要跑多場採訪很吃力」。她跟陳曉華笑言要向公司申請4年後出埠採訪奧運。

孔德賢熟讀資料 避問低b問題

孔德賢曾是田徑運動員，最期待看田徑比賽，「開心有份在廠參與直播，寓工作於娛樂。我現在開劇，預了奧運期間無得瞓，拍劇都試過日接夜、夜接日，冇問題，不擔心。已開始溫習有關奧運資料，希望到時不要問些低b問題」。小時候打羽毛球的陳懿德除想看羽毛球賽外，還對籃球和跳水有興趣，「羽毛球未到最後一刻都不知誰勝誰負，尤其雙打，講求團隊精神」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com