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娛樂

冒雨玩遊戲宣傳奧運勁狼狽 劉穎鏇陳曉華有意組排球隊

陳曉華晴天娃娃功能失效 冒雨出席活動狼狽玩遊戲

【明報專訊】劉穎鏇、陳曉華、陳懿德、孔德賢和支嚳儀等昨日冒雨到中環街市露天廣場出席《TVB全城迎奧運》活動，分兩組玩遊戲比併，因雨勢愈落愈大，顯得相當狼狽。陳曉華自詡是「晴天華華」，雖然近日天氣不穩定常落雨，但拍新劇《金式森林》外景時都陽光普照，可惜昨日卻下雨。新劇與前輩郭晉安合作，她透露拍攝期間曾一度感迷惘，與對方傾談後有很多啟發，信心大增，有明確方向。

劉穎鏇早前到澳門看女子排球賽，首次現場欣賞賽事，感受熱鬧氣氛，透露與陳曉華都喜歡打排球，有意組球隊。她很羨慕方力申與黃翠如赴巴黎採訪奧運，「我都想去，知他們會好辛苦，要跑多場採訪很吃力」。她跟陳曉華笑言要向公司申請4年後出埠採訪奧運。

孔德賢熟讀資料 避問低b問題

孔德賢曾是田徑運動員，最期待看田徑比賽，「開心有份在廠參與直播，寓工作於娛樂。我現在開劇，預了奧運期間無得瞓，拍劇都試過日接夜、夜接日，冇問題，不擔心。已開始溫習有關奧運資料，希望到時不要問些低b問題」。小時候打羽毛球的陳懿德除想看羽毛球賽外，還對籃球和跳水有興趣，「羽毛球未到最後一刻都不知誰勝誰負，尤其雙打，講求團隊精神」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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