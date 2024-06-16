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娛樂

王力宏辭演金曲獎 李思林失望取消致敬亡妹李玟

【明報專訊】第35屆金曲獎本月29日假台北小巨蛋舉行，主辦單位日前公布邀請近年負面新聞纏身的王力宏任表演嘉賓，獻唱懷念已故好友歌后李玟（CoCo）。李玟家人表示：「兩人彼此相知相惜，由力宏來演唱，相信CoCo會非常感動。」

王力宏則表示收到邀請時心情複雜，「我感到非常榮幸，能夠在這麼重要的舞台上，向我的好友CoCo致敬。另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷」。

消息曝光後，引起外界熱議，不少網民表達不滿，經連日紛擾，王力宏前晚透過經理人公司發聲明辭演，「關於本公司藝人王力宏先生，受邀在金曲獎上表演緬懷CoCo李玟小姐的段落，這兩天引發各界熱烈的討論，我們認為已經失去了緬懷好友，單純表達致敬的意義。經過經紀公司考量，避免浪費社會大眾資源，模糊了CoCo李玟小姐對華語音樂的貢獻，故決定請辭這次金曲獎的演出。未來，我們會用其他更有意義的方式，來表達對好朋友的致敬」。

文化部發聲明致歉

台灣文化部其後亦發聲明：「對於表演節目及人選公布後引發的討論，文化部及承辦單位誠心接受各界的批評、指教。在尊重典禮專業製作決定，以及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情况，決定取消這段演出。文化部謝謝（李玟）家人一直尊重製作單位對致敬環節的安排，也對未能如期盼於金曲獎演出致敬橋段及造成的困擾，向支持者們及大眾致歉，文化部會將此次案例列為後續典禮節目規劃等相關事務的重要參考。」

CoCo二姊李思林尊重王力宏的決定，但對致敬李玟的整段金曲獎環節取消有些失望，心情受到影響，「本來會是一段感動的致敬，非常惋惜，太可惜了，再次感謝製作單位有想到致敬CoCo，最終要取消，家人的確失望」。

娛樂組

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