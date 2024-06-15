明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《情迷假殺手》 格倫鮑威爾大玩cosplay過足戲癮

【明報專訊】《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）執導新片《情迷假殺手》（Hit Man），《壯志凌雲：獨行俠》格倫鮑威爾（Glen Powell）身兼監製、編劇和主角，去年底在威尼斯及多倫多兩影展首映，延至本月7日才透過影視串流平台Netflix上架，首周即錄得1080萬觀看次數，成為英語電影收視榜首之餘，「爛番茄」網站綜合232篇影評文章後得出97%高分，觀眾好感度亦達93%，堪稱雅俗共賞。

黑色幽默愛情喜劇

《情迷假殺手》是帶點黑色幽默的愛情喜劇，電影改編自真人真事，講述在紐奧良大學任教心理學和哲學的蓋瑞（格倫鮑威爾飾），公餘兼職警局技術支援，原本負責後勤，錄下買兇殺人者的證供，好讓扮演職業殺手的警方卧底可以人贓並獲。直至「殺手」違規停工，蓋瑞被迫臨時上陣，全靠過往偷聽經驗加上見識廣博，演來得心應手，屢破同類案件，深受上司器重，他亦因此發掘出孤芳自賞、不擅交際的「獨男」另一面性格。

蓋瑞喬裝殺手阿郎接見買兇者，瑪蒂森（安卓亞霍娜飾）難抵丈夫家暴，絕望下才想殺死對方。二人聊得投契，他趁機勸退瑪蒂森，避免誤墮法網，同一時間他亦墮入情網。瑪蒂森聽從建議，離婚後重新做人，並相約男方道謝，原來她亦對蓋瑞一見鍾情，二人關係如魚得水，但他心知肚明，瑪蒂森愛上的是冒牌殺手阿郎而非個性木訥的大學教授蓋瑞。

事態發展峰迴路轉，瑪蒂森前夫雷目睹前妻和新歡夜遊，在妒忌和怒火蒙蔽下，決定聘請殺手幹掉二人，結果他透過中間人聯絡到蓋瑞，嚇得雷落荒而逃；更弔詭的是，數日後雷橫屍街頭，警方初步懷疑他遭毒販殺害，事實卻非如此簡單，蓋瑞待悉真相後，必須施展渾身解數，方可力挽狂瀾。

導演保持風格拍得有趣味

格倫鮑威爾跟《護女煞星》安卓亞霍娜（Adria Arjona）合演《情迷假殺手》，畫面悅目程度媲美《真的狠愛你》拍檔薛妮史維尼（Sydney Sweeney）。新片花上不少篇幅交代二人談情說性，過程甜蜜溫馨，然而主旨並非如此表面，身兼導演和編劇的李察連卡特希望透過男女主角連番互動，藉以得出結論：只要找對的人，性格甚至生命都可以改變。蓋瑞離婚後獨居郊外，公餘只與寵物為伴，就連前妻也擔心他會孤獨終老；瑪蒂森一直啞忍前夫家暴，可惜求助無門。直至兩人相遇，蓋瑞為討好女友，樂得扮演不羈殺手，個性因此變得開朗，連學生及同袍都對他改觀；瑪蒂森亦受到新歡啟發，得悉前夫打算買兇殺她，能鼓起勇氣，實行先下手為強，反映她爭取幸福的決心，已達遇神殺神境界。

李察連卡特一向多才多藝，既憑《情留半天》及《我們都是這樣長大的》兩奪柏林影展最佳導演銀熊獎，執導倫理喜劇《走佬阿媽》亦能令觀眾會心微笑；新片《情迷假殺手》是他繼動畫《阿波羅10號半：男兒當升空》後，再跟格倫鮑威爾合作，拍得趣味橫生之餘，同時保留他愛說教的作風，忠實粉絲應該收貨。另外，繼《真的狠愛你》後，格倫鮑威爾再演愛情喜劇可謂得心應手，蓋瑞每次接洽買兇者都換上不同造型，扮鬼扮馬讓他過足戲癮。這名35歲美國型男，近年風頭一時無兩，片約一部接一部，暑期大片《龍捲風》（Twisters）緊接下月開畫，女拍檔正是憑《荒野謎屍》上位的26歲黛絲艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones），再次令男影迷又羨慕又妒嫉。

相關字詞﹕安卓亞霍娜 格倫鮑威爾 李察連卡特 情迷假殺手 開箱

上 / 下一篇新聞