明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

第100場騷利物浦舉行 有高普無保羅麥卡尼 Taylor Swift宣布巡唱12月落幕

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift正舉行《Eras Tour》歐洲巡迴演唱會，前日（13日）唱到英國利物浦，不但是當地一連3場的首場，更是去年3月中展開巡唱後的第100場演出；不少粉絲期待她能再度加場，唱到2025年，但Taylor趁巡演第100場的重要日子，表示今年12月《Eras Tour》將正式落幕；雖然開演以來從沒公布這次票房收入，但業界估計整個《Eras Tour》將進帳20億美元（約156億港元）。

Taylor Swift本月13日唱到英國利物浦，在著名的晏菲路球場開騷，招待超過6.2萬觀衆，Taylor更向粉絲表示，當日演出刷新了晏菲路球場最多觀衆紀錄。據悉此前的紀錄保持者是1952年2月利物浦主場迎戰狼隊，當時有6.19萬觀衆入場；不過也有英媒指出球賽跟演唱會不同，草地進行球賽，不可能招待粉絲，觀衆人數自然較少。

上月才於晏菲路球場跟利物浦球迷道別的德國籍領隊高普（Jurgen Klopp），前日偕同太太捧Taylor Swift場，不少認出他的樂迷紛紛舉機。高普在社交平台上載現場滿是粉絲的片段，還戴上粉紅色牛仔帽，自言已正式成為Swifties（粉絲暱稱），十分搞笑。上周有消息指Taylor在利物浦的演出，在當地出生及成長的披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）擔任特別嘉賓，不過當晚除了美國搖滾樂隊Paramore暖場之外，沒其他表演嘉賓。Taylor更趁第100場演出向粉絲宣布，巡唱今年12月將會結束，不會再加場，「（100場）真的讓我大吃一驚，像不是真實數字，因為真的很疲累，但也是我生命中最歡樂、最有益、最奇妙的事」。

《Eras Tour》去年3月中在美國亞利桑那州展開，按照行程，如無意外最後一場將會12月8日在加拿大溫哥華落幕。根據Pollstar今年4月報道，Taylor首8個月的60場騷進帳超過10.03億美元，成為歷來最賺錢的巡唱，超過艾頓莊（Elton John）的《Farewell Yellow Brick Road Tour》，後者總票房9.39億美元，但歷時近5年。Ed Sheeran和U2的巡迴騷則分別以7.76億美元及7.53億美元緊隨其後。不少美媒估計Taylor的《Eras Tour》最後埋單大有機會衝破20億美元。

另一方面，Taylor Swift前晚在利物浦的演出也出現不少意外，包括利物浦整天也在下雨，卻有歌迷清晨5時已開始排隊準備傍晚入場；也有買了660英鎊（約6500港元）VIP門票的粉絲，透過社交平台表示座位遭帳篷阻擋了視線，曾要求換位，但因全場爆滿，所以未能滿足其要求。開場後Taylor亦經歷耳機失靈，需要暫停；演唱中途舞台的大屏幕又一片漆黑，讓坐在山頂或較遠的觀衆未能看清楚舞台情况。

相關字詞﹕樂壇天后Taylor Swift

上 / 下一篇新聞