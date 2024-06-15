第100場騷利物浦舉行 有高普無保羅麥卡尼 Taylor Swift宣布巡唱12月落幕

Taylor Swift本月13日唱到英國利物浦，在著名的晏菲路球場開騷，招待超過6.2萬觀衆，Taylor更向粉絲表示，當日演出刷新了晏菲路球場最多觀衆紀錄。據悉此前的紀錄保持者是1952年2月利物浦主場迎戰狼隊，當時有6.19萬觀衆入場；不過也有英媒指出球賽跟演唱會不同，草地進行球賽，不可能招待粉絲，觀衆人數自然較少。

上月才於晏菲路球場跟利物浦球迷道別的德國籍領隊高普（Jurgen Klopp），前日偕同太太捧Taylor Swift場，不少認出他的樂迷紛紛舉機。高普在社交平台上載現場滿是粉絲的片段，還戴上粉紅色牛仔帽，自言已正式成為Swifties（粉絲暱稱），十分搞笑。上周有消息指Taylor在利物浦的演出，在當地出生及成長的披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）擔任特別嘉賓，不過當晚除了美國搖滾樂隊Paramore暖場之外，沒其他表演嘉賓。Taylor更趁第100場演出向粉絲宣布，巡唱今年12月將會結束，不會再加場，「（100場）真的讓我大吃一驚，像不是真實數字，因為真的很疲累，但也是我生命中最歡樂、最有益、最奇妙的事」。

《Eras Tour》去年3月中在美國亞利桑那州展開，按照行程，如無意外最後一場將會12月8日在加拿大溫哥華落幕。根據Pollstar今年4月報道，Taylor首8個月的60場騷進帳超過10.03億美元，成為歷來最賺錢的巡唱，超過艾頓莊（Elton John）的《Farewell Yellow Brick Road Tour》，後者總票房9.39億美元，但歷時近5年。Ed Sheeran和U2的巡迴騷則分別以7.76億美元及7.53億美元緊隨其後。不少美媒估計Taylor的《Eras Tour》最後埋單大有機會衝破20億美元。

另一方面，Taylor Swift前晚在利物浦的演出也出現不少意外，包括利物浦整天也在下雨，卻有歌迷清晨5時已開始排隊準備傍晚入場；也有買了660英鎊（約6500港元）VIP門票的粉絲，透過社交平台表示座位遭帳篷阻擋了視線，曾要求換位，但因全場爆滿，所以未能滿足其要求。開場後Taylor亦經歷耳機失靈，需要暫停；演唱中途舞台的大屏幕又一片漆黑，讓坐在山頂或較遠的觀衆未能看清楚舞台情况。