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娛樂

【娛樂場】JNY床哥打造《毒男爸爸》 兩年輕老竇憑歌吐心聲

【明報專訊】明日（16日）是父親節，數有關父親的歌曲，早期有夏韶聲的《空凳》、劉美君《一對舊皮鞋》及陳奕迅《單車》，也是子女歌頌父愛。JNYBeatz（JNY）與床哥@JFFT的新歌《毒男爸爸》，是新世代年輕爸爸的心聲。

「廢柴」因子女獲救贖

JNY是Producer Artist，曾合作過的歌手很多，亦推出個人歌曲，《毒男爸爸》是他跟太太Karris Sauch包辦作曲及監製，作詞則是他跟床哥合作，兩個爸爸所寫的歌詞，「以前成個傻仔日日匿喺網吧打躉（床哥：喂戰士定陽光呀）漫無目的成個人生根本唔知為乜，志願就係畢咗業後做個廢柴」、「慢慢睇住仔女一日一日咁去長大，發現世上冇嘢比上佢哋嗌聲爸爸，嚟到今日31歲，望番呢段過去，寶寶嘅回憶，絕對會係我哋嘅美麗之最」。《毒男爸爸》一字一句都真實寫下年輕爸爸的心路歷程，「廢柴」因子女獲救贖，集深情、感觸、rap元素，詮釋「最甜蜜的負荷」，誓要擊中爸爸們的淚腺。此曲緣起JNY到床哥的網上節目傾心事，兩人發覺有太多共通點，他們同樣31歲，都是年輕爸爸，同在荃灣長大，以往流連同一間網吧，同沉迷過電腦遊戲「信長」，還有他們的口味也一樣，最愛吃營多撈麵。

成為父親急促成長

床哥22歲做老竇，太太誕下女兒「娜姐」，JNY於24歲時，大仔Jairuz出世，現有一子一女。兩人的共鳴是過往沒人生目標，因成為爸爸變得成熟及有承擔，他們笑說：「香港真係好少『講經』歌，全部都係情情塔塔，咁多年嚟得一首《真的愛你》講媽媽，好少歌講爸爸！香港市場爸爸係唔入流，《毒男爸爸》就係一首頌讚爸爸嘅歌，而且仲要係年輕爸爸。」兩人自嘲以前非常「劇毒」，沒想過如此年輕就成為爸爸，回想年少時只懂打機，是沒有目標的「廢柴」，到養育小朋友開始就有了清晰人生目標，為了家庭奮鬥，所以寫下一句非常到肉的歌詞「突然由粒蛋進化到究極形態」。年紀輕輕就成為父親，令自己急促成長，他們說：「呢啲題材無人夠膽講，大家成日話未ready唔好做爸爸，但其實邊有人係ready做爸爸，因為你無得去做爸爸㗎嘛，點ready啫？就算口講話『堅ready』，係咪真係ready先？」這首歌就是細訴他們的心路歷程。

對唱形式即興決定

以過來人經驗分享年輕做父母是好事，以前未有小朋友都不察覺，床哥說：「我都31歲，個女已經9歲，覺得同佢仲玩得埋。」JNY說：「以前係諗，不如『3張』先諗係咪要生？但發現其實唔係，如果我哋𠵱家先生小朋友仲攰，真係搞唔掂！」他們非常有默契，《毒男爸爸》對唱形式是錄音當日才即興決定，床哥形容歌曲有很多情緒起伏，這個對唱形式好像兩個爸爸聊天講心聲，相信爸爸們一定有共鳴。

相關字詞﹕JNYBeatz（JNY） 床哥@JFFT 毒男爸爸

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