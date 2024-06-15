吳慷仁全裸演《破浪男女》 片場毛巾遮下體蹲地

柯煒林穿膠衣戲服用潤滑劑

柯煒林飾演一直沒露面、穿黑色膠衣的外賣男，與梁湘華有不少對手戲。梁湘華透露導演刻意不讓她知道對手是誰，到最後一場戲才終於看到柯煒林的面，笑言要向柯煒林的粉絲道歉。

該場戲導演安排柯煒林與梁湘華一起躺着，讓梁湘華拿下對方的眼罩，終看到他的面，梁湘華說：「結果我看到他，他也在哭，我以為是工作人員，還想說這個工作人員好會演。」導演指柯煒林要穿上不透氣的黑色膠衣，要全身先抹潤滑劑才能穿，「他還拍到昏倒，因為全身99%都被貼住，會缺氧！」柯煒林說雖然包得緊緊，但沒有不舒服。

娛樂組