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娛樂

吳慷仁全裸演《破浪男女》 片場毛巾遮下體蹲地

【明報專訊】金馬獎影帝吳慷仁昨日在台灣聯同劉主平、梁湘華、柯煒林及導演楊雅喆出席電影《破浪男女》記者會。吳慷仁片中挑戰大尺度兼全裸演出，稱導演叫cut時，立即拿毛巾遮着下體，然後轉身蹲下，好像被「臨檢」，現在回想都覺得好笑。他形容拍攝該片有回到以前的感覺，「覺得沒有包袱，很自然，拍完有一種『叛逆過』的感覺，而且作為演員，看完電影真的不感到色情，也沒有不舒服感覺」。導演楊雅喆透露吳慷仁的性愛戲除動作外，其實還有激烈情緒，至於「肢體戲」甚至比《富都青年》的手語更難，「最後一場他的肢體戲，在台灣應沒有其他演員能做到」。

柯煒林穿膠衣戲服用潤滑劑

柯煒林飾演一直沒露面、穿黑色膠衣的外賣男，與梁湘華有不少對手戲。梁湘華透露導演刻意不讓她知道對手是誰，到最後一場戲才終於看到柯煒林的面，笑言要向柯煒林的粉絲道歉。

該場戲導演安排柯煒林與梁湘華一起躺着，讓梁湘華拿下對方的眼罩，終看到他的面，梁湘華說：「結果我看到他，他也在哭，我以為是工作人員，還想說這個工作人員好會演。」導演指柯煒林要穿上不透氣的黑色膠衣，要全身先抹潤滑劑才能穿，「他還拍到昏倒，因為全身99%都被貼住，會缺氧！」柯煒林說雖然包得緊緊，但沒有不舒服。

娛樂組

相關字詞﹕吳慷仁 破浪男女 楊雅喆 柯煒林 梁湘華 劉主平

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