48歲生日開騷 小肥跳唱35分鐘high爆

「出櫃」獲家人撐

小肥提到2020年宣布「出櫃」的經過，稱有今日的變化和進化，契機是2017年跟演唱會監製做了關於坦白的專輯，當時已決定有人問就坦白，但沒人問，直至2020年接受陳志雲訪問，對方直接問他的性取向，便坦白答：「係，我係基佬。」全場觀眾拍掌。他表示走到這一步，必需要家人撐，令這步踏得更實在，然後獻唱《內外》，他亦感謝很多朋友支持，此時Rubberband主音繆浩昌（6號）出場，跟他合唱《大巡遊》，接着側田現身，3人合唱《風塵三俠》。

全場大嗌「生日快樂」

15分鐘中場休息後，小肥進入「完全變態」，穿上彩虹裝，由3名揮動彩虹旗幟的猛男陪同下登場，他脫掉彩虹外衣，以貼身短褲造型跟舞蹈員勁歌熱舞近35分鐘，其間唱羅文的《讓我奔放》、張國榮《側面》、林憶蓮《燒》等歌，又換上5吋高跟鞋，繼續狂扭腰，全場氣氛高漲，小肥high爆。安歌時雷深如（J.Arie）等上台為小肥送上生日蛋糕，祝賀48歲生日，全場觀眾大嗌「生日快樂」。小肥說：「生日搞騷好高興，難得與觀眾一齊過，好感動。」他談到在短時間練舞很辛苦，但好開心。

豁出去完全不緊張

小肥騷後受訪，稱生日開騷以為會很緊張，但一點緊張也沒有，可能是豁出去的心態。他的生日願望是第2場演出繼續有好狀態，因首場沒保留，唱得太興奮。他覺得開兩場已夠喉，今次做了好多事，但排練時間好少，做到已是奇蹟，「跳唱35分鐘，只花一個月時間練舞，最辛苦是拉筋，但好過癮，會繼續學跳舞」。他瘦了很多，否認刻意為演唱會減肥，兩年前已開始控制飲食，因今次演唱會跳舞部分需要很大體能，所以事前跑步練氣，「跳完唔攰，現在好亢奮，驚瞓唔着，去得太盡，聲帶有點攰」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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