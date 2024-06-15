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娛樂

顏國樑出殯 遺孀流淚送最後一程 遺體移送中大醫學研究中心

【明報專訊】資深演員顏國樑上月25日因癌症併發肺炎離世，享年71歲。遺孀霍潔貞前日為亡夫於世界殯儀館設靈，昨日上午約10時半出殯。顏國樑喪禮用佛教儀式，靈堂中央擺放其面帶笑容的遺照，橫匾寫上「往生淨土」，顏太的心形花牌放在正中央，寫有「情意難忘」。薛家燕、關禮傑夫婦、王書麒與許秋怡夫婦等圈中好友送上花圈悼念。顏太昨晨一早到靈堂打點，神情憔悴，儀式後她捧着顏國樑的遺照，尾隨靈柩步出靈堂，淚流滿面，在大雨下登上靈車，送亡夫最後一程。

梁思浩哀傷 黃良昇心痛

梁思浩與Blue Jeans成員黃良昇前晚到靈堂致祭。顏國樑生前最後一次公開露面，是接受梁思浩主持節目《直播靈接觸》訪問，梁思浩抵達靈堂時神情哀傷，向顏太送上擁抱慰問時雙雙落淚。跟顏國樑相識數十年的黃良昇對好友離世感心痛，他表示顏國樑風趣幽默，患病後仍樂天積極面對，十分堅強。談到顏國樑有否遺願？他指對方熱愛音樂，常表示最遺憾不會彈結他。

顏國樑志願成為「大體老師」，為醫學界作出貢獻，多年前已申請死後捐出遺體。有指顏國樑的靈柩會移送到中文大學醫學研究中心作醫學用途，家人可在3個月後認領遺體。

娛樂組

相關字詞﹕梁思浩 霍潔貞 Blue Jeans成員黃良昇 顏國樑

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