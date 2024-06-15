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娛樂

廖駿雄設靈 兒子廖家爵「無想過咁快走」 湯鎮業：佢係藝訓班開心果

廖駿雄設靈｜廖家爵今年父親節留憾 嘆入行後少陪爸爸

【明報專訊】資深演員廖駿雄在無綫經典劇《天師執位》演「大粒癦」一角為人熟識，上月18日在醫院病逝，終年63歲。喪禮昨日在大圍寶福紀念館設靈，採用佛教儀式，廖駿雄兒子廖家爵、女兒Poyi及家人一早到場打點。廖駿雄生前人緣極廣，不少圈中人送花牌悼念，包括周潤發、鄭少秋、黃日華、任達華、翁靜晶、杜琪峯夫婦、苗僑偉夫婦、李司棋、古天樂、翁美玲影迷會等，形成一片花海。到場致哀送別廖駿雄的好友眾多，有湯鎮業、黃日華、杜琪峯、謝寧、劉江、魯振順、艾威、林韋辰、陳安瑩、譚玉瑛、陳國坤、周家怡，以及方中信與太太莫可欣，蕭正楠與太太黃翠如。

廖駿雄2021年4月確診胃癌第四期，做割胃手術，服用標靶藥及化療，身體狀况曾好轉。廖家爵接受訪問時表示，父親離世原因是肺炎，「爸爸因膽管問題入院，有日他瞓醒個人好黃，做了手術諗住會好，之後傷口少少感染，好容易發燒。他離開前幾日，我哋家人接近24小時輪流陪伴，雖然都有心理準備，但沒想過咁快走」。明日父親節沒有爸爸在身邊，他感遺憾，稱還有很多事未做，亦覺得陪伴父親時間不夠。

魯振順落淚 感激救命之恩

湯鎮業與魯振順跟廖駿雄同是無綫第8期藝員訓練班同學，相識逾40年。湯鎮業表示廖駿雄在訓練班年紀最細，為人活躍，組織能力高，負責班中的娛樂活動，是全班的開心果。他與廖駿雄關係好，對方爸爸是馬會會員，那時常帶同學們去上水游水，會用附屬卡簽帳，覺得這個同學幾有錢。他又指廖駿雄好關心同學，如女同學有感情事會開解。魯振順感激廖駿雄在他某段人生路途幫了好大忙，「佢畀咗一間屋、一個地方我住，幫我渡過人生其中一個難關。估唔到一個大情大性嘅人好細心、好講義氣又有愛心。雖然佢唔係好like我，原來我開聲叫佢救命，佢真係救我」。他說時一度忍不住落淚。

記者：鍾偉茵

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