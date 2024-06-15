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娛樂

相隔13年重返無綫拍劇 《刑偵12》佛山開鏡 林保怡伙陳自瑤演情侶要求加泳衣戲

【明報專訊】林保怡拍畢無綫劇集《天與地》後約滿離巢，以自由身到內地工作，亦拍過電影及ViuTV劇，相隔13年，他重返「娘家」，伙拍陳法蓉、陳自瑤、張振朗、曹永廉、傅嘉莉及高鈞賢等，合演鍾澍佳任總監製、內地與香港聯合製作的警匪劇《刑偵12》，昨日在佛山的商場舉行開鏡禮。陳法蓉曾與林保怡拍電影，今次第二度合作演姊弟，但真實年紀比58歲林保怡年輕一歲。陳自瑤則與前輩林保怡演情侶，後者笑稱希望監製加激情或泳衣戲，要他穿泳褲也奉陪。

記者：林蘊兒

林保怡表示等劇本兩年，形容《刑偵12》是燒腦劇，加上跟好拍檔合作，故非常期待。早年演過多部警匪劇，相隔多年再演警探，林保怡覺得有難度，「因為不想重複以前角色，相對創作空間減少，慶幸遇到好對手，可以創造一個全新角色」。飾演林保怡家姐的陳法蓉指角色是新嘗試，預告會帶給觀眾新鮮感。提到去年憑《一舞傾城》演「沙律媽」角逐視后失敗，她稱對新劇充滿信心，有望再獲提名爭視后，「劇中好憎陳自瑤，因覺得她會搶走我細佬」。

節目罕談離婚 陳扯開話題

陳自瑤飾演林保怡情人，後者提議加激情或泳衣戲，「如果陳自瑤肯著比堅尼，我就著三角泳褲，更可能著T-back！」陳自瑤稱首次跟前輩合作特別緊張，感激對方教導不要死背對白，演戲才夠自然。提到她在節目《香港婚後事》罕談離婚看法，表示「夾硬死搲都沒辦法」，有網民聯想到她的婚姻狀况。她聞言反應很大，瞪大眼說：「點解突然跳到講呢啲？」林保怡與陳法蓉悄悄行開，陳自瑤未有直接回應，只肯說有關新劇的事，然後扯開話題，自爆拍劇經常請教林保怡。

張振朗雙重人格 戴祖儀被暴打

張振朗飾演雙重人格幹探，視為入行以來其中一個最難演角色。他稱角色會人格解離，一部分由他演，另一部分由吳業坤演，雖然較複雜，但覺幾得意。他跟林保怡有不少對手戲，對方相隔10多年重返無綫拍劇，能有機會合作非常難得，「林保怡是超級大前輩，好榮幸和開心跟他合作，開工有趁機從旁偷師」。戴祖儀演性格陰沉的大學生，跟本身性格反差很大，更被人暴打，要在密封空間拍攝，最擔心是爆汗。她稱正努力減肥，「因為想減走包包面，以前試過減去10多磅，可惜維持不久，體重好快反彈」。

鍾澍佳擔任《刑偵12》總監製，透露劇本已籌備幾年，開心終於開鏡。他同時還兼顧另一部重頭劇《巨塔之后》，兩部作品同時在佛山取景，為盡快完成，要辛苦趕工，「因為合作伙伴打算在今年12月播出，由於送檢需時，播映前預留最少兩個月等批，所以要趕拍攝進度」。對於林保怡提議為陳自瑤加泳衣戲，他表示會好好考慮，「自2021年底重返無綫，已想找林保怡合作，但寫劇本很花時間，結果要林保怡苦等兩年，現終於成事，角色絕對是為他度身訂做」。

鍾澍佳證張可頤撞期辭演

《巨塔之后》臨陣換角，由宣萱代替張可頤任女主角。鍾澍佳稱一個月前已收到張可頤通知，因工作撞期辭演，劇組低調處理，大家才誤會臨時換人，「因我度劇本慢，結果令去歐洲拍攝的日期延遲，碰巧張可頤撞期才不能參與。其實當初宣萱和張可頤都是我心目中的人選，原本宣萱早前拍《執法者們》沒有期，後來因《巨塔之后》延遲開拍，變成造就成件事。我好對唔住張可頤，希望下次有機會再找她演出」。

相關字詞﹕張可頤 戴祖儀 鍾澍佳 張振朗 陳自瑤 陳法蓉 刑偵12 天與地 林保怡

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