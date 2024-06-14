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娛樂

鮮浪潮不獲藝發局資助 杜琪峯：如電影創作迎難而上

【明報專訊】導演杜琪峯是鮮浪潮國際短片節發起人兼主席，創辦18年，今年首次未獲藝術發展局（藝發局）資助，規模比去年縮小，放映影片由38部減到24部。鮮浪潮電影節自第11屆開始，鮮浪潮成立有限公司並行政獨立，亦逐步財政獨立，指藝發局最終停止資助「並非不尋常」。

短片節規模縮小如常舉行

藝發局對此表示鮮浪潮短片節自第11屆開始，獲前民政局的「藝術及體育發展基金」透過藝發局批出「五年過渡期」資助，以支持當時成立的鮮浪潮電影節有限公司未來能獨立發展，後來延長兩年至第17屆，去年9月已完成資助。藝發局歡迎任何合資格人士或機構申請資助。

杜琪峯在鮮浪潮網頁「主席的話」表示：「香港電影的大環境仍存在各種嚴峻挑戰，然而，新導演的首部劇情片作品並沒有因而缺席，甚至持續在本地票房及海外影展中取得好成績。香港電影，不論長、短，沒有理由不繼續拍下去。儘管往後或會面對更多考驗及困難，鮮浪潮仍不懈探尋及開發資源，秉持培育年輕電影創作者的信念，持續發展，一如電影創作，唯有迎難而上，砥礪風節，總有一天能克服一切阻力。雖然前路明暗不定，有點崎嶇又有點窄，但鮮浪潮同人承諾仍會一步一步繼續走下去。今屆短片節的規模縮小了，但無損我們順利舉行。感謝劉鑾雄慈善基金、香港電視娛樂有限公司，以及所有贊助及伙伴機構戮力相助。也感謝文化體育及旅遊局、香港藝術發展局過去一直對鮮浪潮的支持。」

娛樂組

相關字詞﹕鮮浪潮國際短片節 杜琪峯

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