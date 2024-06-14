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娛樂

單身5年 伍允龍感嘆難識女仔

伍允龍單身5年 公開擇偶條件 唔抗拒再跟圈中人拍拖

【明報專訊】伍允龍憑電影《九龍城寨之圍城》飾演大反派「王九」一角人氣勁升，獲邀為連鎖食肆拍攝宣傳片。他前日到旺角食店試食，「王九」上身施展筷子功，吸引店員和數十粉絲排隊跟他合照。

要靚女有愛心同家人相處到

伍允龍獲電影帶挈，近期頻頻出席活動，稱開心比前多人留意，得到認同及不同工作機會。他表示跟家人嗜辣，但當食辣時會頭頂爆汗，溶掉妝容和頭髮塌下，故拍戲時盡量避免。會否選辣妹做女友？他透露擇偶條件，「要有愛心、鍾意我，當然要靚女合眼緣及夾得來，不一定要有選美銜頭，如跟媽咪和家人相處到就最好」。他單身5年，因年紀漸大較揀擇，不想隨便玩玩吓，拍拖視對方為結婚對象。他感嘆現時難識女仔，「我多拍動作電影，圍繞多是男演員，好友安志杰想我早日成家立室，可惜他太太Jessica C.的模特兒朋友多數已婚」。他自覺大個仔有女友屬正常，心急找到另一半，當年跟鍾嘉欣一段情雖承受不少壓力，但不太抗拒跟圈中人拍拖。

伍允龍名利雙收，家人替他開心，特別是媽媽為他感驕傲，笑言有少許光宗耀祖感覺。他的電影工作室早前完成一部動作電影，暫名《無名火》，他身兼動作指導、策劃及演出。

《九龍城寨》成富川影展閉幕電影

《九龍城寨之圍城》連續43天成為香港單日票房冠軍，港澳總票房逾1億港元。電影近日入圍第28屆富川國際奇幻電影節，並獲選為閉幕電影，7月12日在當地舉行首映禮，導演鄭保瑞到時會出席紅地氈儀式。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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