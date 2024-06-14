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娛樂

何雁詩樂觀面對兒子患天使綜合症 鄭俊弘：不排除赴美醫治

【明報專訊】鄭俊弘與何雁詩早前公開兩歲兒子鄭讚廷（Asher）患天使綜合症，昨日他們到新城電台接受薛家燕（家燕姐）主持節目《開心大派對》訪問，宣傳7月7日舉行的《Angels within us天使綜合症慈善演唱會》。家燕姐表示身為媽媽，得知他們的小朋友患天使綜合症後好難過，很欣賞他們的堅強和毅力，且非常有心舉辦演唱會，希望藉此引起社會關注這病症的小朋友，因政府在這方面缺乏支援，家燕姐眼泛淚光道：「家庭環境好的就無問題，生活捉襟見肘就會好辛苦，他們好值得欣賞和敬佩。」

何心痛父母擔心孫兒

鄭俊弘與何雁詩面露笑容接受訪問，心情已平復，何雁詩說：「去年底得知兒子患天使綜合症，至選擇公開此事已有一段時間，大家的心情已平復及面對所有挑戰，視兒子有該病為生活一部分。（照顧會否特別辛苦？）我不知，畢竟Asher是我們第一個小朋友，為人父母都辛苦，大家都有不同擔憂。」他們表示對醫學一竅不通，知道兒子患此症後，上網看很多資料。兒子是否要特別照顧？鄭俊弘表示兒子每日做不同治療，包括物理及語言治療等，一有時間就帶兒子去游水，在水中不怕會跌倒。他們感謝家人幫手照顧Asher，何雁詩說：「最不開心是父母，湊大我已好辛苦，現在又要擔心個孫，見到好心痛。」鄭俊弘表示有不開心和擔心的時候，但於事無補，要接受現實，轉變心態正面樂觀面對，想辦法幫助兒子。何雁詩說：「我們比起很多人幸福，有很多醫生和朋友給予意見。」提到治療該症的藥物正研發中，令他們抱有希望，不排除赴美國醫治，若藥物研發獲政府認可及安全，可能會讓兒子試藥，因兒子才兩歲，是醫治黃金期。他們發起的演唱會門票已接近售馨，加上網上接受捐款，目標籌100萬元，幫助有需要的家庭，不會加場。他們希望大眾關注，讓同路人不會感孤單寂寞，是有希望的。

記者：柯美

相關字詞﹕薛家燕（家燕姐） 何雁詩 鄭俊弘

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