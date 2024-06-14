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娛樂

旋風式訪台 自認便宜好用 胡歌拍《繁花》精疲力盡 佩服王家衛

【明報專訊】41歲內地男星胡歌憑主演王家衛執導電視劇《繁花》再創演藝事業高峰，他前日旋風式到台灣出席「對話青年」講座，引起極大迴響。胡歌全程表現親民，對粉絲要求合照及簽名有求必應，談到與王家衛合作，很佩服對方的魄力及專業。他回想該劇一拍3年，大家都精疲力盡，承受巨大精神及體力壓力。他在講座以自身經驗勉勵年輕人，稱遇到問題不用怕出錯。他近年跟很多年輕導演合作，也歡迎台灣年輕導演邀請合作，自稱是很便宜又好用的演員，有好劇本可以找他。

娛樂組

胡歌今次快閃台灣不足24小時，出席講座談到跟王家衛與年輕導演合作的分別，「跟王家衛導演合作像上課，和年輕導演合作像跟同學一起完成作品。我非常佩服王導，他的專業不用贅述，他1958年出生，年紀也不輕，我進劇組前以為他這麼資深的導演應該是做決策，沒想到他比年輕人還要勤力，每天睡不到3小時」。他透露《繁花》一拍就是3年，到後期所有人都精疲力盡，承受巨大精神及體力壓力，但感謝王家衛拍出記憶中上海最溫暖及美好的時光。

勉勵年輕導演不要怕出錯

胡歌剛拍完《繁花》就進入電影《走走停停》劇組，大家好奇怎麼能瞬間抽離沉重的「寶總」，進入較輕鬆的「吳迪」角色？胡歌說因當時狀態正需要放鬆。他讚《走走停停》導演龍飛很有才華和想法，「創作者才華跟年齡沒有關係」，但他笑說龍飛個性靦腆內向，不知怎麼表達，兩人經過一段時間磨合，才找到溝通方式。他也藉此鼓勵年輕導演，拍攝時可以嘗試多種方法，不要怕出錯。問如何處理人生事業遇上的低潮？他以自己為例子，每當各種負面情緒出現，不急着走出來，而是接受、讓它存在，「人生本來就不是一帆風順，那一刻不苛求自己是堅強、超級樂觀的人，對創作者是可貴重要的生命體驗」。他明白藝術創作是孤獨，且現實比夢想還困難，特地引用金句鼓勵所有創作者，「有句話說，當我們看到生活的真相，我們依然熱愛生活，這才是真正的英雄」。

「有好劇本找我」

胡歌在講座稱近年3部電影都跟年輕導演合作，奪得內地不少電影節獎項，包括即將上映的《走走停停》獲北京電影節最佳影片。很多人問他為什麼有那麼多機會跟年輕創作者合作？他透露因2019年參加電影節，曾跟在場所有年輕人表達合作意願，他隨即向台下的年輕導演喊話，「我也跟台灣年輕人表態，我是既便宜又好用的演員，有好的劇本一定要找我」。

胡歌2003年出道演戲，稱至今還是容易緊張，「我連現在都緊張」。他分享克服緊張的方法，「我會給自己吹噓，讓自己找到自信就不緊張」。現在雖是知名藝人，但仍堅稱不是明星，「我會跟大家說我是個演員，拍攝現場沒有明星只有演員，明星只有在（作品）放映後才會出現，明星不是一個人造就的，是所有人造就的」。他又說想帶家人到台灣看美景及品嘗美食。胡歌昨日清晨5時許從酒店出發至機場，一身便服現身機場時，親切為送機粉絲簽名及合照，如小型見面會。

陸委會澄清沒禁言「繁花」「上海」

中央社報道胡歌旋風式訪台引起關注，陸委會表示雖然目前大陸民眾來台仍有15種需要專案申請，然而大陸藝人來台商演並非禁止事項，只要申請即可，目前有大陸籍藝人依既有管道申請來台。陸委會昨午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應胡歌訪台稱：「胡歌這次來台是以專案申請，應台北市影音節目製作商業同業公會邀請，參加『對話青年』影視經驗交流活動。因申請項目就是這場交流活動，按照規定不能從事和原來申請名義不符合的活動。如果是由影音平台申請，邀胡歌來台宣傳新戲，就可大大方方的宣傳，舉辦影迷會、簽名會等活動，陸委會都沒意見。」有傳胡歌被要求不得談「繁花」、「上海」等關鍵字？梁文傑再次澄清，稱胡歌這次來台就是要參加電影人的交流，當然會談及自己的作品，「胡歌現在最出名的作品是《繁花》，《繁花》背景就是上海，怎麼可能在交流的時候不談《繁花》、不談上海？」

相關字詞﹕對話青年 台灣 王家衛 上海 繁花 胡歌

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