【開箱】《侍者》 首名亞裔絕地大師李政宰稱職

製作費冠《星戰》劇集

據報《侍者》全劇製作費高達1.8億美元（約14億港元），超越《曼洛達人》成為同系列之冠。故事設定在《星球大戰前傳：魅影危機》發生100年前，邪惡帝國仍未崛起，宇宙正經歷長達數百年的和平盛世，絕地組織和銀河共和國難得不用打仗；然而黑暗勢力正蠢蠢欲動，有人目擊神秘刺客歐夏安尼塞亞（雅曼拉施丹堡飾）現身烏耶達星，挑釁絕地大師英達拉（嘉莉安摩絲飾），不敵對方，卻使詐殺害她，然後逃之夭夭。絕地武士約德（查里巴尼特飾）奉命調查命案。過程中揭發16年前居於布連多克星的歐夏，小時候經歷火災，母親與孖生姊妹梅不幸遇難，她獲絕地大師梭爾（李政宰飾）及時拯救，並收為徒弟，傾囊傳授原力絕技，其後為某原因離去，梭爾對此耿耿於懷。約德拘捕歐夏，押解疑犯的飛船中途失事墜落卡萊克星，歐夏憑藉聰慧和急才僥倖生還，梭爾擔心舊徒安危，自薦帶同徒弟約德及潔季趕赴當地救援。

16年前縱火殺害家人的梅尚在人間，更奉師父之命，追殺4名絕地大師，從各種迹象顯示，她的師父極有可能來自黑暗勢力的西斯組織。梭爾找上歐夏，深信她並非兇手，此時梅現身絕地聖殿歐列迦星，毒殺另一大師托本。歐夏暫洗脫殺人嫌疑，絕地組織要求梭爾帶同歐夏趕赴歐列迦星追查梅下落。英達拉和托本先後遇害，梅的目標只剩梭爾和科納卡，究竟雙方有何恩怨，令她必須把4人置諸死地？原來跟當年發生在布連多克星的慘劇有關。

暫看人設似《阿蘇嘉》

《侍者》以懸疑劇自居，首兩集動作場面不多，主要埋下多個謎團，包括梅的殺人動機、她的師父身分，以及梭爾與歐夏的師徒恩怨，不難發現二人的關係設定，跟去年推出同系列劇集《阿蘇嘉》大同小異，都是講述絕地武士阿蘇嘉（羅莎里奧多遜飾）與舊徒弟薩繽（劉承羽飾）的多年情仇，以及在黑暗與光明力量之間的取捨。不過，由於《侍者》尚有6集未播，或許另闢蹊徑，不宜太早妄斷。

李政宰扮演《星球大戰》史上首名亞裔絕地大師，壓力之大可想而知，《侍者》還未開播，「星戰迷」已在網上發炮，有人認定他跟角色格格不入，早前他在首爾記者會坦然接受批評：「《星戰》歷史悠久，粉絲遍布全球，各有不同意見，自是不難理解」。唯有專心演好梭爾，讓作品代為說話。事實上，他在開拍前接受兩名英語導師及另外兩名對白指導的密集培訓，成效相當顯著，他的英語對白充滿感情，亦無礙演技發揮，例如相隔多年再見歐夏，他的眼神滿是慈愛，無論是女主角抑或觀眾都能輕易感受得到。相比之下，雅曼拉施丹堡一人分飾歐夏及梅兩角，正邪性格過分鮮明，但她演技流於表面，期望餘下集數有更佳表現。