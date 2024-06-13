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娛樂

《馴鹿寶貝》登Netflix史上十大最高收視

【明報專訊】英國諧星理察佳德（Richard Gadd）根據過往被女狂迷跟蹤及滋擾經歷拍成劇集《馴鹿寶貝》，今年4月11日在影視串流平台Netflix上架，沒有任何大明星撐場之下意外爆紅，雖然被「真Martha」入稟向Netflix索償，但該劇還未到Netflix計算總收視的91天界限，已錄得8450萬觀看次數，取代《獵魔士》，登上Netflix史上最高收視第10位；《柏捷頓家族：名門韻事2》以9380萬觀看次數位列第9，以《馴》劇下月10日才屆滿上架91天，還有近一個月時間，排名大有機會進一步攀升。

《巴黎深淵》稱冠上周影視榜

Netflix昨日亦公布6月3至9日的一周收視；法國驚慄片《巴黎深淵》錄得4090萬觀看次數，不但是非英語電影榜冠軍，亦是上周Netflix成績最好的作品；《巴》片講述瀕臨滅絕的巨鯊現身塞納河，準備血洗巴黎。第2周上架的日本片《哥斯拉-1.0》以1490萬觀看次數屈居次席，季軍則是波蘭電影《極惡原色：腥紅血岸》。《壯志凌雲：獨行俠》格倫鮑威爾（Glen Powell）主演的《情迷假殺手》以1080萬觀看次數在英語電影收視榜登頂，《異星戰境》及動畫《冰河世紀5：隕石撞地球》分佔亞季，不過後者未有在港區Netflix上架。

班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《布偶尋蹤》，以1010萬觀看次數在英語節目榜稱冠，《極宅女孩》緊隨其後，《柏捷頓家族：名門韻事3》則跌落第3位。非英語節目方面，西班牙劇《一個都不能多》以1080萬觀看次數登頂，亞季軍《名校的階梯》及《雖然不是英雄》均為韓劇，另外兩齣韓劇《The 8 Show》及《淚之女王》則分別位列第6及第9。

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