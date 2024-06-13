明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

再合作互笠高帽 盧瀚霆恨孖陳慧琳出合唱快歌

陳慧琳與盧瀚霆正式合作 讚AL唱慢歌感情拿捏準繩

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）繼去年邀請陳慧琳（Kelly）任個人演唱會嘉賓後，近日再邀請Kelly灌錄歌曲《深閨 feat. KELLY CHEN陳慧琳》。Anson Lo稱一直好欣賞和敬佩Kelly跳唱皆能，讚她是香港Icon，可以邀請對方合唱覺得好勁。

Kelly聽《深閨》100次

Kelly自言想與新生代歌手合作，有日忽然收到Anson Lo邀請合唱，稱可以在數小時內完成，覺得幾好便答應。不過她沒想過是合唱慢歌 ，為這次合唱，起碼聽了100次《深閨》，笑言點擊數她有一半。Kelly讚Anson Lo的演繹，感情拿揑得非常好，令到《深閨》好好聽，Anson Lo聽到Kelly嘉許，感萬分興奮。

二人錄音時，Kelly回想過去灌錄《誰願放手》的那分情深，去年推出的《我的親人》亦有類似感覺，透露上次與男歌手錄歌是2014年電影《盜馬記》主題曲《不如今晚》，當時與梁家輝和鄭伊健合唱。Kelly稱每個人有不同個性，每次感受都不同，上次配合電影的喜劇元素，演繹上比較搞鬼，今次《深閨》合唱版唱法完全不同。

Anson Lo跟前輩合作有壓力

Anson Lo表示每次跟前輩合作都有壓力，「Kelly又唱得，錄音又快，新版本不論歌詞、melody都不一樣，我的音域要再高些，是一個挑戰」。兩人完成錄音後意猶未盡，盼日後再合唱，Kelly強調：「唔好再唱我啲歌，佢嗰啲新啲好玩啲。」Anson Lo認為如果再跟Kelly合作，要給驚喜大家，不要唱大家的歌，「直接出一首新嘅快歌」。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞