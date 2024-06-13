再合作互笠高帽 盧瀚霆恨孖陳慧琳出合唱快歌

Kelly聽《深閨》100次

Kelly自言想與新生代歌手合作，有日忽然收到Anson Lo邀請合唱，稱可以在數小時內完成，覺得幾好便答應。不過她沒想過是合唱慢歌 ，為這次合唱，起碼聽了100次《深閨》，笑言點擊數她有一半。Kelly讚Anson Lo的演繹，感情拿揑得非常好，令到《深閨》好好聽，Anson Lo聽到Kelly嘉許，感萬分興奮。

二人錄音時，Kelly回想過去灌錄《誰願放手》的那分情深，去年推出的《我的親人》亦有類似感覺，透露上次與男歌手錄歌是2014年電影《盜馬記》主題曲《不如今晚》，當時與梁家輝和鄭伊健合唱。Kelly稱每個人有不同個性，每次感受都不同，上次配合電影的喜劇元素，演繹上比較搞鬼，今次《深閨》合唱版唱法完全不同。

Anson Lo跟前輩合作有壓力

Anson Lo表示每次跟前輩合作都有壓力，「Kelly又唱得，錄音又快，新版本不論歌詞、melody都不一樣，我的音域要再高些，是一個挑戰」。兩人完成錄音後意猶未盡，盼日後再合唱，Kelly強調：「唔好再唱我啲歌，佢嗰啲新啲好玩啲。」Anson Lo認為如果再跟Kelly合作，要給驚喜大家，不要唱大家的歌，「直接出一首新嘅快歌」。

娛樂組

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