古天樂遭入稟追討830萬 製作人唐才智稱合伙做生意借貸未還

記者：余卓祈

原告唐才智；首被告古天樂，次被告Cool Label Limited為古天樂管理個人業務的公司，古是唯一董事。入稟狀指，古天樂2013年提議唐才智共同投資Eyeteam Limited，為一間售賣日本品牌EVISU和「A Bathing Ape」的公司。在古提議下，唐同意由古全資擁有的Product Power Limited收購Eyeteam 49%股份；Product Power初期注資1660萬港元，古和唐各承擔一半。

古簽私人貸款協議 須5年內還款

2013年7月，古天樂、唐才智和Product Power簽訂股東貸款協議，唐持有Product Power五成股份，由古以信託形式代唐保管（held by Koo upon trust for Dong）；古則持有Product Power其餘49%股份。兩人借出2490萬元予Product Power，及後古表示無力付款，並請求唐協助承擔投資額，獲唐答允。

此外，古天樂和唐才智2013年7月簽私人貸款協議，唐向古提供830萬元免息貸款，列明古須於5年內還款，惟古至今未還款。

要求提供合資經營餐廳帳目

入稟狀續指，古天樂是餐廳Ming Kitchen常客，該店由Wealthford International Industrial Ltd經營。約於2014年10月，古向唐提議共同投資Wealthford。

兩人簽訂協議，由Cool Label以910萬港元購入Wealthford七成股份，古和唐各付455萬港元。換言之，Cool Label以信託形式，代唐保管一半股份。

其後唐才智向古天樂轉帳455萬元，作為Wealthford投資額。Cool Label收購Wealthford股份後，將股權轉入Cool Label名下。入稟狀指，Cool Label應按照唐要求，提供帳目和轉讓股份。

唐與古曾合作多部電影

唐才智是前太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股）主席，他執掌太陽娛樂文化期間，於娛樂圈大展拳腳，包括邀請黃栢高（Paco）入主打理電影業務，古天樂與太陽娛樂合作無間，曾參與拍攝投資的電影，包括《掃毒》、《香港仔》、《巴黎假期》，以及讓古天樂首奪金像影帝的《殺破狼‧貪狼》。

【案件編號：HCAL 1129/24】