明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

古天樂遭入稟追討830萬 製作人唐才智稱合伙做生意借貸未還

【明報專訊】古天樂前日（11日）被電影製作人唐才智入稟高院，追討830萬元私人貸款，以及投資公司的股份。入稟狀指，古天樂先後提議唐才智投資時裝和餐飲生意，以信託方式代唐才智保管相關公司股權。唐才智遂入稟法院，要求法庭聲明古天樂名下公司以信託形式持股，要求轉移股權及交代帳目。

記者：余卓祈

原告唐才智；首被告古天樂，次被告Cool Label Limited為古天樂管理個人業務的公司，古是唯一董事。入稟狀指，古天樂2013年提議唐才智共同投資Eyeteam Limited，為一間售賣日本品牌EVISU和「A Bathing Ape」的公司。在古提議下，唐同意由古全資擁有的Product Power Limited收購Eyeteam 49%股份；Product Power初期注資1660萬港元，古和唐各承擔一半。

古簽私人貸款協議 須5年內還款

2013年7月，古天樂、唐才智和Product Power簽訂股東貸款協議，唐持有Product Power五成股份，由古以信託形式代唐保管（held by Koo upon trust for Dong）；古則持有Product Power其餘49%股份。兩人借出2490萬元予Product Power，及後古表示無力付款，並請求唐協助承擔投資額，獲唐答允。

此外，古天樂和唐才智2013年7月簽私人貸款協議，唐向古提供830萬元免息貸款，列明古須於5年內還款，惟古至今未還款。

要求提供合資經營餐廳帳目

入稟狀續指，古天樂是餐廳Ming Kitchen常客，該店由Wealthford International Industrial Ltd經營。約於2014年10月，古向唐提議共同投資Wealthford。

兩人簽訂協議，由Cool Label以910萬港元購入Wealthford七成股份，古和唐各付455萬港元。換言之，Cool Label以信託形式，代唐保管一半股份。

其後唐才智向古天樂轉帳455萬元，作為Wealthford投資額。Cool Label收購Wealthford股份後，將股權轉入Cool Label名下。入稟狀指，Cool Label應按照唐要求，提供帳目和轉讓股份。

唐與古曾合作多部電影

唐才智是前太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股）主席，他執掌太陽娛樂文化期間，於娛樂圈大展拳腳，包括邀請黃栢高（Paco）入主打理電影業務，古天樂與太陽娛樂合作無間，曾參與拍攝投資的電影，包括《掃毒》、《香港仔》、《巴黎假期》，以及讓古天樂首奪金像影帝的《殺破狼‧貪狼》。

【案件編號：HCAL 1129/24】

上 / 下一篇新聞