汪明荃獲藝發局頒終身成就獎 入行57年無憾 多謝羅家英

汪明荃獲丈夫羅家英（家英哥）現身支持，她從政務司副司長卓永興手上接過獎項說：「用了57年時間，由自己興趣工作做到今日得到肯定，我非常感恩。過去所有得這個終身成就獎的都是我很敬重的大師和前輩，每位都舉足輕重，包括查良鏞、白雪仙、顧嘉煇等，不敢講自己能媲美他們的成就，能夠在香港文化藝術界與他們齊名，我已無憾。未來會繼續努力，認真對待每個演出，要為業界及新一代的文化藝術工作者造就更多機會，肩負承傳的使命。」汪明荃感謝57年來栽培、啟發、指導和相信她的人，以及歌迷和劇迷，同時感謝另一半家英哥，一直以來的陪伴與鼓勵。

勉勵年輕人要肯搏肯捱

汪明荃受訪時談到今年是她從藝57年，此獎項是一份禮物，過去所做的一切，獲文化藝術界肯定，非常開心。她與家英哥要演出粵劇，未有特別慶祝，待之後才吃頓飯。她稱這57年感受良多，覺得時間過得好快，每個階段都好難忘和好大挑戰，「由電視到從政、做粵劇，不同角色的轉變，過得很快」。汪明荃分享心得和勉勵年輕人，稱演藝生涯要行得遠，要靠堅持與充實自己，時代變化好快，不勤力就追不上，「要揀一份喜歡的工作，會付出更多，做各行各業都辛苦，要付出、努力和捱得，現在的人好搏命，我咁老都要搏命，不停學習，做到老學到老。邊個來向我請教，都會分享我的心得」。

莫華倫續推廣歌劇文化

莫華倫表示會在香港繼續推廣歌劇文化藝術，讓更多年輕人認識，「製作歌劇至少幾百萬，資金都是問題，發展需要政府支持」。粵劇花旦梁非同感謝多年來一眾前輩和老師的悉心教導，她會繼續在藝術、戲曲方面努力，鞠躬盡瘁。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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