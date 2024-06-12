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娛樂

【開箱】《布偶尋蹤》班尼迪演繹父子情 1980年代紐約同志悲劇

【明報專訊】兩度獲奧斯卡最佳男主角提名的《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch），從早期的《新福爾摩斯》系列已讓觀衆認識到其演技精湛多變，轉戰影壇後，對劇集更精挑細選，自2018年在《梅爾羅斯》（Patrick Melrose）扮演受毒癮酒癮纏擾半生的花花公子後，上月30日再交出在影視串流平台Netflix上架的新劇《布偶尋蹤》（Eric），後者短短3天即以680萬觀看次數，打入英語節目收視榜三甲，僅敗於《柏捷頓家族：名門韻事3》及紀錄片集《為魔起舞：TikTok網紅異教大解密》。班尼狄劇中扮演酗酒爸爸，婚姻破裂，兒子失蹤，事業亦出現危機，再次發揮演技；《布》劇也藉1980年代紐約市愛滋病肆虐、露宿者衆多、黑警橫行之下，躲在衣櫃的同性戀者目睹或成為悲劇的主角。

夫妻不和 兒子失蹤

《布偶尋蹤》講述兒童節目布偶師Vincent才華橫溢，但因酗酒經常與太太Cassie吵架，跟同事關係亦愈來愈差，9歲兒子Edgar上學途中失蹤，Cassie報警。從掃黃調至失蹤尋人組的警長Michael接手，後者一直針對牽涉少年賣淫的夜店The Lux，大約一年前黑人少年Marlon失蹤，一直未能尋回，Marlon母親Cecile唯有放棄，不時會纏繞Michael。兩宗失蹤案是否有關聯，兩人仍在生，還是凶多吉少？

曾為電影《女權之聲》、《鐵娘子: 戴卓爾夫人傳》及BBC電視劇《家變》編劇的艾比摩根（Abi Morgan），擔任《布偶尋蹤》監製及編劇，拍過《傷痛難免》、《X你的世界末日》的露絲福布斯（Lucy Forbes）執導；《布》劇只有6集，但想說的很多，部分細節顯得匆忙也不大合情理；同時因為人物衆多，多線發展，劇情豐富，遮蓋了未盡完善之處。編劇利用兩宗失蹤案製造懸念，Vincent一家則以父子情為經，他酗酒的心魔為緯。Vincent與父母不睦，尤其鄙視經營地產生意的富商爸爸，拒絕對方援助。劇集尾聲Vincent參加戒酒療程後相約父親見面，承認小時候曾很崇拜對方，然而父親對他的愛，遠不及對錢與生意。Vincent最終清醒過來，不想自己重蹈父親覆轍，面對Edgar，他決心要成為更好的爸爸。

想說太多 顧此失彼

父子情只是《布偶尋蹤》其中一條主線；《黑錢勝地》麥堅利貝查（McKinley Belcher）扮演的警長Michael則是衣櫃內同志的代表，加上是非裔，在1980年代的紐約市，更加雙重受壓；一方面被黑人民權律師認為他不幫自己人，Marlon媽媽Cecile也認為自己跟Cassie遭遇一樣，但因膚色所受的待遇有別。Michael有一音樂家同居戀人，兩人感情很好，但對方患愛滋病垂危，逝世後其妹立即逼遷；兩宗失蹤案的壓力，加上警局內滿是恐同同袍，一直平和而壓抑的Michael差點就爆煲。另外，暫代市長Richard、Vincent的同事Lennie，雖然遭遇不同，若大環境能讓他們坦然面對性取向，而不是躲在衣櫃裏，Marlon的悲劇可能不會發生。

除了父子情與同性戀之外，種族歧視、無家可歸者、貪腐黑警等，都是此劇的重要元素，但編劇艾比摩根稱沒參考任何真實事件，純粹憑空創作。另外，發展是硬道理的無情地產商，也透過Vincent爸爸之口表達出來；Vincent對父親聯同市政府及警方趕絕露宿者，不能苟同，但其父反駁，Vincent很喜歡的中央公園，百多年前本來是很多非裔、來自愛爾蘭、德國的移民聚居，若非政府要發展該地，以後的市民就不能享用公園，聲稱這叫進步；但在Vincent的角度，這如同偷竊。然而劇中要表達的觀點很多，有時難免顧此失彼，譬如Michael與Lux老闆的一夜情，即使為了錄影帶證據及自保，也顯得突兀；Vincent穿上布偶服尋子，甚至「騎劫」無家者示威，然後透過電視直播向兒子懺悔，還稱要鬥快跑回家，亦誇張虛假，成為全劇的瑕疵。幸有班尼狄甘柏貝治，這名曾被譽為當代羅蘭士奧利花（Laurence Olivier）的演員，實力毋庸置疑，不管跟心魔搏鬥，像瘋子般與布偶Eric對話，還是面對兒子由漠視到悔恨到愧疚，其臉上的細微變化，甚有觀賞價值，像眼淚不斷翻滾卻不捨得掉下，或到警署受盤問，由憤怒到呈現軟弱，目不暇給。其實只待一個角色一個機會，奧斯卡影帝將會是其囊中物。

相關字詞﹕露絲福布斯 艾比摩根 影視串流平台Netflix 班尼狄甘柏貝治 布偶尋蹤

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