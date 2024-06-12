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娛樂

電視評論獎公布提名 《馴鹿寶貝》《雷普利》《幕府將軍》領先

【明報專訊】第40屆電視評論獎前日公布提名名單，在影視串流平台Netflix播出的《馴鹿寶貝》和《雷普利》，以及香港觀衆可透過Disney+收看的《幕府將軍》各獲5項提名領先。其中《馴鹿寶貝》雖然惹上索償風波，但依然跟《雷》《幕》兩劇及《大熊餐廳》、《職業槍手》、《流浪印第安》角逐年度節目殊榮。另外，《馴鹿寶貝》又會跟《雷》《幕》兩劇，以及《異塵餘生》、《雪花高離奇命案》和《刑警雙雄：夜之國》，爭奪戲劇傑出表現獎。獲提名喜劇傑出表現獎則包括《小學風雲》、《職業槍手》、《大熊餐廳》及《熟女天團》。

演員表現獎分戲劇及喜劇兩部分，戲劇方面，《刑警雙雄：夜之國》茱迪科士打（Jodie Foster）會迎戰《馴鹿寶貝》理察佳德（Richard Gadd）、《幕府將軍》真田廣之和澤井杏奈、《雷普利》安德魯史葛（Andrew Scott）及《雪花高離奇命案》朱諾譚寶（Juno Temple）。至於喜劇的演員表現獎則是《小學風雲》昆塔布倫森（Quinta Brunson）、《大熊餐廳》阿優艾德比利（Ayo Edebiri）和謝洛米韋特（Jeremy Allen White）、《熟女天團》雲妮高斯貝利（Renee Elise Goldsberry）、《流浪印第安》迪華莉積及斯（Devery Jacobs）、《職業槍手》珍施瑪（Jean Smart）之爭。電視評論獎由超過230名美加電視記者投選，得獎名單將於下月12日公布。

相關字詞﹕第40屆電視評論獎 幕府將軍 雷普利 馴鹿寶貝

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