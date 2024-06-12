電視評論獎公布提名 《馴鹿寶貝》《雷普利》《幕府將軍》領先

【明報專訊】第40屆電視評論獎前日公布提名名單，在影視串流平台Netflix播出的《馴鹿寶貝》和《雷普利》，以及香港觀衆可透過Disney+收看的《幕府將軍》各獲5項提名領先。其中《馴鹿寶貝》雖然惹上索償風波，但依然跟《雷》《幕》兩劇及《大熊餐廳》、《職業槍手》、《流浪印第安》角逐年度節目殊榮。另外，《馴鹿寶貝》又會跟《雷》《幕》兩劇，以及《異塵餘生》、《雪花高離奇命案》和《刑警雙雄：夜之國》，爭奪戲劇傑出表現獎。獲提名喜劇傑出表現獎則包括《小學風雲》、《職業槍手》、《大熊餐廳》及《熟女天團》。