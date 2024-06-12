金秀賢林娜榮「咬耳仔」否認拍拖 相隔9年再任洛杉磯KCON主持

據韓媒報道，本月7日在仁川舉行的Ultra Korea音樂節，吸引不少韓星如金秀賢、朴敘俊等捧場，事後因金秀賢與前I.O.I成員林娜榮的「咬耳仔」合照在網上瘋傳，令二人拍拖的傳聞鬧得熱烘烘，有韓國YouTuber更以「公開金秀賢女友」為題上載相關偷拍片段，為緋聞火上加油。

金秀賢與林娜榮所屬事務所昨日分別發表聲明，異口同聲表示有關緋聞「毫無根據」，對於二人私下有否接觸？金秀賢一方表示：「不作任何評論。」林娜榮發言人還原當日情况，解釋林娜榮相約好友一起睇騷，剛好遇上金秀賢，「由於現場環境很嘈吵，唯有行近打招呼，結果就被拍下來」。

現年28歲的林娜榮參加選秀節目《Produce 101》組成其間限定女團I.O.I，拆伙後另組女團PRISTIN，兩年後亦宣布解散，她轉而向演員之路進發，曾經參演韓劇《惡之花》、《明星跟班Friend》及《Imitation》等，亦曾在有線頻道Mnet真人騷《我的韓星家庭》，跟男團Super Junior成員藝聲扮演夫妻。

拍短片廣東話打招呼

金秀賢完成《淚之女王》後，並未急於投入新劇演出，據韓媒報道，他將出席下月26至28日在美國洛杉磯舉行的韓流慶典《KCON LA 2024》，擔任最後一日的主持，其餘兩日分別由《婚禮大捷》路雲及I.O.I另一前成員全昭彌（Somi）接棒。事實上，金秀賢早在2015年已曾主持KCON LA，相隔9年再度亮相，自然駕輕就熟。今屆活動將有男團NCT 127、Zerobaseone、Boynextdoor、SHINee成員泰民、女團Stayc及Kep1er等參與演出，被指是海外推廣韓流的年度盛事之一。

除了KCON LA外，金秀賢相隔10年再辦亞洲巡迴粉絲見面會《Eyes on You》，香港站定於8月10日在亞洲國際博覽館舉行，昨日主辦單位公開宣傳短片，他以廣東話跟港迷打招呼，表示很久沒跟大家在香港見面，感到非常期待，最後他跟眾粉絲甜蜜約定「8月10日香港見」。