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娛樂

【娛樂場】內地劇《玫瑰的故事》 劉亦菲戀4男 多激吻牀戲惹熱議

【明報專訊】楊凡1986年執導《玫瑰的故事》，由張曼玉、周潤發（發哥）和張堅庭主演，電影改編自著名作家亦舒同名小說，發哥一人分飾兩角，演女主角黃玫瑰胞兄黃振華與一生至愛傅家明。

劉亦菲由22歲演到中年

小說與電影皆以香港為故事背景，去年內地開拍劇集《玫瑰的故事》，劉亦菲、佟大為、霍建華、林更新與彭冠英等主演，由《小歡喜》、《在一起》的汪俊執導，近日首播，並在myTV Gold上架。

《玫瑰的故事》全劇38集，被封「神仙姐姐」的36歲劉亦菲劇中由22歲演到中年，更首次演母親角色。劇組為表現女主角22歲時的活力，劉亦菲要在公園踩roller，甚至在公司穿梭，擁一把飄逸長髮的劉亦菲鏡頭前盡現仙氣。劇中她先後與4男相戀，當中不乏激吻親熱和牀戲。劇集播出後，引網民熱議，有讚俊男美女配好養眼，不過亦有負評嫌初戀戲分拖得太長，留言：「明明3集可交代的劇情，拍分分合合足10集，這段真的讓人煩躁。」也有嫌劉亦菲跟彭冠英太多親熱戲，不滿兩人的「乾柴烈火」戲好趕客。

電視版《玫瑰的故事》講女主角黃亦玫（劉亦菲飾）一生經歷幾段感情，展現她在成長路上勇敢面對愛情，在職場的覺醒和如何活出自我。出生書香世家的黃亦玫擁藝術天分，父母是清華大學教授，又有疼惜她的建築師哥哥黃振華（佟大為飾）。

女主角感情一波三折

劇集甫開始，22歲黃亦玫漂亮登場，集萬千寵愛，生活毫無挫折，樣貌令身邊人神魂顛倒，追求者眾，每日收花、公仔與蛋糕等。在兄長安排下到建築公司做暑期工，公司前輩周士輝因黃亦玫的出現，跟拍拖7年的女友登記結婚時悔婚，她被誤會勾引周士輝而惹麻煩。

職場新鮮人黃亦玫跟莊國棟（彭冠英飾）因工作一見鍾情，展開她的初戀，莊國棟由法國回北京工作，黃亦玫對他崇拜不已，在不知情下成為第三者，兩人沒走到最後，這段職場經歷讓她決定重回校園。黃亦玫畢業後，和學長方協文（林更新飾）結婚，及後發現二人對未來規劃想法分歧，最終離婚收場。

加插原著沒有的姊弟戀

失婚的黃亦玫步入新人生，開始創業，在人生職涯追求成就，在藝術品策展領域打出一片天，同時開始接受新人進入她的生活，遇到靈魂伴侶傅家明（霍建華飾），可惜命運作弄，傅家明病入膏肓，兩人面臨生死離別，這段情最後沒有幸福結局，被迫畫上句號。黃亦玫沒有就此消沉，一如既往為活出更精彩的自己努力。劇集加插了一段原著小說沒有的姊弟戀，講黃亦玫戀上飛機師河西（林一飾）。

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