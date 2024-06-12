30歲生日報喜 馮盈盈港大碩士一級榮譽畢業

盈盈感謝家人支持與啟發，不應因覺得做不到就放棄，不要給自己太大壓力，盡努力與責任面對挑戰，「正所謂：無意於得，無所為失。這句話讓我學會了放下執著，以平常心享受學習過程。結果證明，只有真心投入，才能收獲喜出望外的成果」。

公眾人物讀書難免有無形壓力

盈盈稱分享這件事重點不是成績，而是求學過程中的經歷和感受，身為公眾人物重回校園讀書，少不免會受到無形壓力，相信每個人都想為自己目標努力奮鬥，都想在過程中取得最優異成績。在追逐目標時，總會押上全部期望和精神，因此要學懂平衡自己和量力而為，不要因為一時的成功與否，就為人生下定論，最後她給一眾學生鼓勵，「人生旅程的每一個階段，都有新的開始和新希望。在此，我祝願所有孜孜不倦求學的同學們，不要放棄自己的目標，找到人生的意義和樂趣」。

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