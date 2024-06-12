《九龍城寨之圍城》票房破億 領「4子」謝票 古天樂拒開金口唱歌

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古仔即場簽署「票房破億畢業獎狀」頒予「城寨四子」，對於電影上映至今連續成為單日票房冠軍，逾145萬人次入場觀看，票房愈戰愈勇，古仔表示有此成績很開心，希望觀眾繼續支持令《九龍城寨》再創高峰，成為香港電影史上華語影片總票房第一位。問他可有信心超越榜首《毒舌大狀》1.15億元紀錄？古仔稱要睇觀眾支持，透露《九龍城寨》前傳正在寫劇本，搭景亦需時，急不來。

拒Avantgardey邀請上台跳舞

謝票期間有觀眾要求古天樂唱《男朋友》，古仔笑說：「你唔好喺度搞事呀！」又有觀眾問古天樂，知否現在有很多人叫他「爹哋」原因？古仔說：「爹哋呢個名我第一次聽，剛才謝票時有人叫『爹哋』，我都唔知佢哋叫我。」

提到日本女團Avantgardey日前來港出席活動，表演古仔《今期流行》招牌「拜神」舞，稱希望7月來港開騷時邀得古仔戴冬菇假髮一齊跳舞，古仔即耍手說：「夠啦，她們跳就算。有朋友傳Avantgardey表演條片畀我睇，還以為朋友整蠱我，完全冇想過首歌那麼多年還被翻hit，她們跳得好好，邀請我去睇騷可以，但不會上台一齊跳。（會否再唱歌？）唔好啦，我現在去卡拉OK都唔唱，以前都有啲唱歌癮，現在冇埋。」

功夫佬伍允龍升呢變偶像

《九龍城寨》一班演員每次謝票及出席活動都吸引大批粉絲到場支持，林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑和伍允龍均表示很開心，伍允龍說：「小弟拍開功夫片，是個功夫佬，我跟林峯講拍了一部好似偶像劇《流星花園》的電影，好特別的經驗，享受現在這一刻。」

林峯開心觀眾喜歡片中每個角色，希望票房再接再勵，表示「城寨四子」各有各忙難齊人，原本相約前晚謝票結束後吃飯，胡子彤卻身體不適，唯有再約。

胡子彤否認舊愛歐鎧淳是黑歷史

胡子彤稱患腸胃炎，謝票前已看醫生，不可進食，連水也不能喝直至翌日，抱恙都出席，希望能幫票房去得更高，「電影令我們受觀眾喜歡，多了人知道現在的自己，更有趣是他們不單止喜歡現在的我們，還搜尋我們以前的資料」。在旁的劉謙俊笑問是否以前的黑歷史？胡子彤稱不覺得與港隊星將歐鎧淳的舊情是黑歷史，只是人生其中一個片段。

劉俊謙稱自己沒有黑歷史，只有這「刻」歷史，這刻他們已成為歷史，「我從來沒想過會拍打戲，希望電影有延續，可以建立一個IP，讓香港電影再次被國際認識，要沉着應戰」。張文傑透露早前赴大馬宣傳《九龍城寨》，當地觀眾很喜歡，稍後他和胡子彤會再赴大馬宣傳。

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