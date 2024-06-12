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娛樂

未知LOONG 9見面會遲到原因 曾志偉：剛出道要有紀律

【明報專訊】曾志偉、黎瑞恩及元彪等昨日到清水灣高爾夫球會出席「福幼基金會慈善賽」。曾志偉表示該非牟利慈善機構將迎來30周年，今年會主力幫助香港有需要的兒童，感謝藝人做慈善一呼百應。問可會邀請LOONG 9參與？他說：「LOONG 9好犀利，見到好多年輕人支持他們，我都好開心。」他透露活動後有多個不同單位，都想邀LOONG 9舉行演唱會及見面會，但Archie（冼靖峰）現在很多劇拍，難以停工出席，故除了原有的LOONG 9 ，還加入了幾個分支小隊成員。問到分支小隊會改什麼名？他笑說：「LOONG HK之類啦，香港咁燶，哈哈！其實可以睇幾多人一齊出席，叫LOONG 18都得。」提到日前LOONG 9首個粉絲見面會，比原定時間遲了逾1小時才開始，被人投訴，問是否有人遲到要訓話？他說：「不知究竟是什麼原因，值得原諒還是出現什麼問題？都要了解，這是不應該發生的，尤其是剛出道，應該要有紀律。」

黎瑞恩表示除了忙於出席慈善活動，稍後將與家人及朋友到新疆旅行探秘，她說：「趁有時間和體力，可能年紀再大一點就去不到。」

黎瑞恩：拍拖要諗吓先

黎瑞恩表示下月會到澳洲為當地讀大學的女兒慶祝21歲生日，「女兒嫌澳洲生活節奏太慢，打算畢業後回港，不知女兒有否拍拖，我十分鼓勵」。問黎瑞恩可有拍拖？她說：「睇我咁自由就知無，我有好多朋友愛惜，但拍拖要諗吓先，唔得閒只招呼一個人。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕黎瑞恩 LOONG 9 曾志偉

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