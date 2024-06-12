未知LOONG 9見面會遲到原因 曾志偉：剛出道要有紀律

黎瑞恩表示除了忙於出席慈善活動，稍後將與家人及朋友到新疆旅行探秘，她說：「趁有時間和體力，可能年紀再大一點就去不到。」

黎瑞恩：拍拖要諗吓先

黎瑞恩表示下月會到澳洲為當地讀大學的女兒慶祝21歲生日，「女兒嫌澳洲生活節奏太慢，打算畢業後回港，不知女兒有否拍拖，我十分鼓勵」。問黎瑞恩可有拍拖？她說：「睇我咁自由就知無，我有好多朋友愛惜，但拍拖要諗吓先，唔得閒只招呼一個人。」

記者：林祖傑