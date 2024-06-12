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娛樂

郭富城紅館騷加開至13場 開三面台 創作新歌感謝支持

【明報專訊】郭富城（城城）相隔8年再踏紅館，將於8月舉行《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024 香港站》，昨日在尖沙嘴舉行發布會，獲數十粉絲現身支持，有來自內地及多倫多粉絲專程來港撐場。城城穿黑色皮褸、戴黑超型格登場，表示相隔8年再踏紅館，感覺夢幻，因做歌手很被動，亦不知可有歌迷願意再看他的演出，加上申請紅館不容易，所以今次很開心第9次在紅館為大家表演。

舞團Kinjaz來港排舞

提到棄用「舞林」二字，城城稱因今次重新打造，將自己融入另一個舞林世界，讓大家看到不一樣的感覺，又透露花半億打造立體多元舞台。至於海報中的羽毛，代表他像一隻鷹翺翔天際，放眼看世界及繼續不停學習，期待觀眾看到他不一樣的蛻變。活動上首播由世界頂級舞團Kinjaz排舞的演唱會主題曲《EXIT》，城城透露為了答謝歌迷30年的支持，親自作了一首廣東歌《您》在演唱會獻唱，並宣布加開8月24日、25日及27日3場，共開13場。

城城接受訪問時稱，首10場優先訂票兩小時極速售馨，開心可以加開3場，「因為欠飛債才加場，不過仍然不夠飛。會否有再加場空間？待大家先集中這13場，已很開心及滿意，因第9次開紅館騷意義重大，表演方向和舞台都有很大轉變，摒棄之前幾次開四面台，今次做三面台，視覺效果更精彩，不同章節有不同變化，每部分都有一個舞台」。

城城透露除Sunny排舞外，打造演唱會主題曲的Kinjaz也會來港為他排舞。

女兒捧場不上台

城城表示每次演出的製作費都很昂貴，今次更不惜工本，rundown是全新的，會演繹一些在舞台上從未唱過的歌曲，「之前重溫歌詞有不同感受，可能因自己成長了，同時亦勾起很多回憶」。會否提早閉關綵排？他慶幸這兩年舉行巡唱，狀態甚佳。舞台機關設計會否受規限減少？他說：「配合舞台為主，每個章節有不同舞台。（跳舞會否較以前多？）多少不重要，主要是內容和出來感覺，舞蹈不斷變化中，我可以在排舞後自由演繹」。他透露兩女兒會到場撐爹哋，家人、太太和朋友都會來支持，「我做演唱會就會很投入排舞，多謝太太體諒，其間會很少時間陪小朋友。（女兒會否上台？）應該不會，因每個章節都有特定方向同表達的內容，所以無嘉賓」。

預告唱《您》會喊

城城預告演唱會獻唱《您》時，可能會忍不住流淚，「我一向很堅強，將汗水和淚水變成力量，不過有了太太和小朋友後，人生有另一個轉變，可能變得更感性都未定，現在講起都想喊，身經百戰都驚忍不住」。提到張學友和陳奕迅巡唱相繼病倒及受傷，問城城會否格外小心身體？城城祝他們早日康復，自己亦會小心，一直有家庭醫生跟進，早前亦做了身體檢查，報告全good，令他可放心演出及超越自己體能，「開騷又唱又跳，體力透支很大，今次有兩日休息，可以應付到」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

相關字詞﹕郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024 香港站 郭富城（城城）

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