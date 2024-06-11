明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《完全人生》欠原著神髓 法庭戲精彩瑜不掩瑕

【明報專訊】《小謊言》金牌電視監製大衛基利（David E. Kelley）精於律政題材，監製影視串流平台Netflix上月2日上架的6集迷你劇《完全人生》（A Man in Full），集合《邁阿密的一夜》 雷珍娜京（Regina King）和《白宮群英》湯瑪士施南美（Thomas Schlamme）執導，又有《新聞室風雲》謝夫丹尼斯（Jeff Daniels）、《不忠誘罪》戴安蓮（Diane Lane）、《黑錢勝地》男星湯巴富利（Tom Pelphrey），以及《神探俏嬌娃》劉玉玲主演，加上改編著名作家沃爾夫（Tom Wolfe）的同名小說，備受期待。雖然連續兩周打入Netflix英語節目收視三甲，卻無以為繼；在爛番茄網站專業評論更只有不及格的47%，此劇真的一無是處？

沃爾夫小說改編

《完全人生》講述亞特蘭大地產大亨Charlie Croker瀕臨破產，遭銀行追討10億美元欠債，其前妻Martha竭力維持原有生活，跟Charlie敵對的銀行高層Raymond乘虛而入；另一方面，市長Wes爭取連任，以聯絡銀行免債為餌，誘Charlie游說名媛Joyce供出多年前被性侵真相，以打擊政敵。Charlie秘書Jill的丈夫Conrad，因一宗泊車爭拗涉嫌襲警被捕，Charlie公司律師Roger承諾協助Conrad。

此劇改編自沃爾夫的同名小說，不少評論指《完全人生》已有名著在手，怎可能拍得爛。或許先了解誰是沃爾夫，這名被譽為「新新聞」先驅的作家，記者出身，上世紀六七十年代以主觀敘事角度寫新聞，跟傳統講求客觀的手法迥異；沃爾夫其後轉寫小說，處男作《The Bonfire of the Vanities》後來搬上大銀幕，拍成《夜都迷情》，由《職業特工隊》白賴仁狄龐馬（Brian De Palma）執導，湯漢斯（Tom Hanks）伙拍布斯韋利士（Bruce Willis）主演，故事講述一名華爾街金融才俊駕車接載情婦誤闖貧民區，並懷疑撞傷一名非裔少年，本欲報警，為免兩人的不倫戀情曝光，結果肇事逃逸，怎料駕駛的名車已被記下車牌；在尋求連任的地區檢察官及對新聞飢渴的小報記者環伺下，為金融才俊的生活帶來翻天覆地的轉變。

《完全人生》的故事情節跟《夜都迷情》不同，沃爾夫關心的主題、人設與架構，兩書大同小異，特別是富人在權力、欲望、財富之外，良知剩下多少？《完》劇開始是Charlie的60歲生日壽宴，盡見奢華，就算知道出現財務危機，依然以私人飛機款客，醉心不設實際的生意；他自以為是，毫不討喜，譬如明明想說服客人投資，又明知對方愛護動物，卻安排打獵，又要他們直擊馬匹交配；連觀衆也覺尷尬，Charlie反而向客人曉以大義，稱起碼世人記得他，暗諷對方畏首畏尾，平庸終老。然而Charlie也不完全是壞人，他真的關心Jill和Conrad，並且臨危勒馬，本來已經答應市長Wes的請求，要供出Joyce曾被性侵（其實未能證實），以攻擊Wes競選的政敵，可當看到台下的兒子時，Charlie良心發現，放過了Joyce。不少看過原著的評論對於現在劇集的結局不明所以；據悉小說中Charlie最後放棄財產，搬到佛羅里達州展開新生活，在電視台擔任佈道者，而不是像劇中跟他的死敵Raymond「同歸於盡」。

監製兼編劇法律博士

劇集受劣評，扮演Charlie的謝夫丹尼斯卻受到讚賞，他亦認同身兼編劇的監製大衛基利對結局的改動。事實上，一如《夜都迷情》，《完全人生》也是一個美國故事，而且有着其地域特點；《夜》片主角在紐約南布朗克斯肇事逃逸，當地大多是非裔與拉美裔聚居的貧民，爭取連任的地區檢察官是猶太裔，過去經他檢控罪成的疑犯多為非裔與拉美裔，為了得到選民支持，他必須找個白人疑犯，金融才俊主角「剛好」出現。階級、種族、選舉等元素，由點變線再形成網，連結所有角色，《完全人生》也一樣，只是拍得較為鬆散，也顯得失衡，譬如Roger為Conrad辯護的部分便很好看，但跟Charlie的主線好像難以呼應，顯得毫無關聯。

大衛基利在普林斯頓大學主修政治，其後轉攻法律，在波士頓大學法律博士畢業，編劇本來只是興趣，怎料由幫電視台修改劇本變成真正製作人，而且一做近40年。律政題材的《甜心俏佳人》、《法網豪情》、《依法犯法》等均出自其手筆。劇中Roger本是企業法律顧問，當遇到白人法官刁難，一度後悔沒為Conrad聘請刑事律師。法官對於沒有前科的Conrad，不但把保釋金定額過高，又要他還押在嚴重罪犯衆多的監獄，讓Conrad如坐針氈；就在露出曙光之際，Conrad在監獄路見不平成為被針對對象，本來的自衛，又再次成為法官拒絕保釋及轉換監獄的理由。誠如Roger太太所言，法官裁決依足程序、法規，滴水不漏，勸Roger要想辦法打動對方。這一條支線精彩之處便是白人法官明明有偏見，但處理案件依足法規，Roger可以怎樣？唯有沉着應戰，從Conrad的恐懼出發，包括身為亞特蘭大非裔面對白人警察時所展現的慣性與潛藏恐懼，最後逐一擊破疑點，讓法官相信Conrad無辜，當庭釋放。這是美國人的故事，仍然能夠相信法律，仍能保持理性，真是福氣。

相關字詞﹕開箱 影視串流平台Netflix 謝夫丹尼斯 雷珍娜京 大衛基利 完全人生

上 / 下一篇新聞