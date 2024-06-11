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娛樂

EXO CBX與SM娛樂再惹合約糾紛 伯賢香港演唱會向粉絲道歉

【明報專訊】韓國男團EXO小分隊CBX成員Chen、伯賢及Xiumin去年與SM娛樂發生合約糾紛，其後聲稱和解，3人轉投伯賢開設的事務所INB100，專注小分隊及個人活動，EXO團體活動則繼續與SM娛樂合作。昨日CBX方面指SM娛樂無視雙方協議，強徵他們演唱會、廣告、商演、拍戲拍劇的10%銷售額，準備向SM娛樂提告。SM娛樂反駁指CBX為了讓簽訂的合約無效，百般刁難。昨日在港舉行演唱會的伯賢，親自回應合約糾紛，並向粉絲道歉。

記者：蘇珮欣

INB100昨日派出兩名高層及律師出席首爾記者會，稱CBX轉投INB100前，與SM娛樂簽訂協議，CBX的串流音樂及專輯交由SM娛樂發行，後者向INB100支付5.5%盈利，但早前SM娛樂違反協議，拒絕支付所承諾的5.5%盈利，並要求CBX及各成員個人工作的10%銷售額，INB100稱這要求違反協議，已向SM娛樂發出律師信，但兩個月都沒回覆，若SM娛樂不履行協議，將採取法律行動。

INB100高層透露CBX與SM娛樂協商時，放棄巨額續約費，卻換來SM娛樂的不合理要求。SM方面昨日發聲明，反指10%銷售額是CBX親自簽署的協議內容，「我們不會容忍CBX多次要求所簽訂的合約及協議無效，會訴諸法律追究CBX責任」。

伯賢稱開公司野心不大

CBX的3名成員昨缺席記者會，其中伯賢來港舉行演唱會，自上周六（8日）起於亞洲國際博覽館Hall 2舉行一連3場，合共1.5萬粉絲捧場。昨日尾場，伯賢親自回應與SM娛樂的糾紛，稱無論遇到什麼困難，只想着粉絲，「我成立公司的原因是想多些機會跟大家見面，夢想不大，並非想INB100成為大公司，我沒這野心，只是想守護粉絲，多跟大家見面，更近距離地見面，就是這樣，但有些人誤會及有不同意見。如像今日跟大家在同一空間，我就滿足了，我的夢想就是這個舞台，就算受傷也希望只是我受傷，不想大家受傷」。

伯賢表示走新的路總會有困難，只要好好克服，以後就更團結。伯賢向粉絲道歉，「經常有不好的新聞，想向大家道歉，希望日後不會再有壞消息，只有好消息。我只想多些自由，就是這麼單純，多跟大家見面，你們明白我就夠了。我會一路不變，老了還會像狗仔般向大家擺尾、扭臀」。

伯賢近月在亞洲各地舉行巡迴演唱會，包括日本、泰國、台灣等地。香港站門票早前開售反應熱烈，兩度加場至3場，昨日尾場不少粉絲更以婚紗造型現身。演唱會於下午4時開始，伯賢獻唱歌曲《Diamond》、《Playboy》、《Stay Up》、《Ice Queen》及《UN Village》等。他透露前日下巴有些不舒服，但昨日已無事；又學講廣東話與香港粉絲溝通，「好開心見到大家、好掛住你哋、多謝你哋嚟呀，我愛你」。他稱廣東話好難，自嘲發音不準確。

伯賢稱感受到大家等他很久，相信今後不會等太耐，稱會更努力創造美好回憶給大家，下次在更大場地開騷。伯賢完成香港站演出後，月底移師澳門，還計劃回首爾舉行安歌場。

D.O首爾開騷

EXO另一成員D.O前日在首爾舉行演唱會，邀請《末日騎士》金宇彬及《殺人者的購物目錄》李光洙等好友擔任嘉賓。金宇彬大讚D.O總是很可愛，沒一刻讓人討厭；李光洙則說：「他購物連我那一份都買時最可愛，如果他明知我在節食，卻送來雪糕、布甸，就很討厭了。」惹來台下爆笑。

相關字詞﹕EXO成員D.O 伯賢 男團EXO

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