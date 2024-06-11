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娛樂

【娛樂場】《談判專家》 劉青雲吳鎮宇「講數」揭陰謀

【明報專訊】劉德華與邱禮濤繼《拆彈專家》後，再次以監製和導演身分領軍，帶來另一部「專家」作品《談判專家》。邀請兩影帝級人馬劉青雲與吳鎮宇相隔19年再合作鬥戲，片中二人關係非敵非友，有連場具張力的對手戲。另一焦點是劉青雲繼《暗戰》系列，再演談判專家，今次他以另一風格「講數」。

緊張程度不遜動作片

《談判專家》改編1998年荷李活片《冇數講》（The Negotiator），同樣由兩影帝森姆積遜（Samuel Jackson）和奇雲史柏斯（Kevin Spacey）主演。身兼編劇的邱禮濤以全新視角和敘事手法，加入地道港味，重新詮釋這套荷李活片。邱禮濤將鏡頭聚焦紀律部隊另一重要職業談判專家身上，他非常雀躍接受新挑戰，形容《談判專家》是不一樣的警匪片。近年他多拍動作片，今次執導文戲為主的電影，保持一貫風格，舌劍唇槍的談判，緊張程度不遜於過往的大製作，打造鬥智場面。

兩大影帝戲中飾演談判專家，主角卓文偉（劉青雲飾）為清洗謀殺同僚、警察貪污案主謀的污名，不惜鋌而走險，變成佔領警局挾持人質的綁匪。由談判員改行做社工的謝家俊（吳鎮宇飾），突然被卓文偉點名要求只與他「講數」，各為其主的二人連場「舌戰」，逐步揭開背後陰謀真相。

加插社會事件 炮製地道港產片

全片在港拍攝，幕前陣容亦是全香港演員，除劉青雲與吳鎮宇外，還有苗僑偉、姜皓文、鄭則士、黃又南、顏卓靈、朱栢謙、朱鑑然和楊偉倫等。邱禮濤透過親自編劇機會，加入他關注的社會事件，「《談判專家》保留《冇數講》基本設定，故事改成發生在香港，必然要把本來《冇數講》裏不匹配香港語境或情境的地方改編。至於鎮宇本來由奇雲史柏斯飾演的角色，改動他由談判專家轉行做社工，也許因為我自小很欣賞和尊敬社會工作者和記者，對社會的付出和承擔，很想在電影裏拍他們」。

劉青雲與吳鎮宇2005年合演《喜馬拉亞星》，19年後再在大銀幕鬥戲，在《談判專家》針鋒相對，戲外是好兄弟，相識40年，同是無綫藝員訓練班出身，由臨時演員到成為一線小生，再轉戰影圈，二人首部合作的電影是1994年《神探磨轆》，其後再合演《衝鋒隊：怒火街頭》、《一個字頭的誕生》、《高度戒備》等港產片。

監製劉德華客串 演出有驚喜

邱禮濤感恩能夠撮合兩人合作，「青雲和鎮宇都是很好、很出色的演員，有各自的個性。身為觀眾，很想再看他們在同一電影裏演戲，很幸運，他們願意演出《談判專家》」。

身兼監製的劉德華亦客串一角，給觀眾驚喜。他飾演陳大來，因孩子被社會福利署接走，與太太拿刀挾持人質，他的造型和演繹方法給觀眾帶來新鮮感。

《談判專家》

6月13日香港上映

相關字詞﹕吳鎮宇 劉青雲 冇數講 談判專家

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