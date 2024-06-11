明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

點名欣賞後輩湯令山 曾為阿嬌九秒九趕搭飛機

容祖兒點名讚湯令山音樂造詣 欣賞對工作極致追求

【明報專訊】Joey在云云後輩中，特別點名欣賞湯令山（Gareth.T），新歌《九秒九》不但由對方作曲，更親邀於MV客串一角，「新一代歌手入面，特別get到他的頻率，他的音樂造詣，旋律優美，我覺得是浪漫的，已喜歡了他的作品兩年，他的產量不算多，但對我來講，每一首都中我。還有喜歡他對工作極致的追求，不要看他似不出聲，其實很細心，出席每個場合穿什麼衫，我覺得是精心去設計，不過可能他講嘢較細聲，大家唔係好聽到他講乜」。她指湯令山寫這首歌，相比過往作品，沒那種大情大性，反讓她覺得很有挑戰，「錄音時還將自己舊式的唱歌方法改變，撇一撇除，覺得這樣有點挑戰」。

今次演出MV，Joey大呼好玩，既能盡情利用這個空間發揮演戲興趣，又不會如拍戲般有票房壓力。MV講述舊愛將她列為緊急聯絡人，臨終前望見她最後一面的虐心故事。她表示雖然現實中未試過這種危急情况出現，但自認對愛情或朋友都是義氣仔女，如舊愛臨終前需要她幫忙，會盡朋友責任去做這件事，「我覺得自己性格也會這樣做，但阿Sa（蔡卓妍）話唔會，話呢個舊愛好自私。原來真的不同的人有不同的感覺」。

Joey稱唯一一次朋友間要九秒九趕搭飛機，就是鍾欣潼（阿嬌）當年在內地不慎撞傷破相入院，「夜晚知道她發生事，當時Mani（霍汶希）住我樓下，立即到Mani屋企，我有鎖匙入屋敲她房門，跟住就嚇死她，我跟她講要立即過去看發生什麼事，即時買機票call車去機場，所以很清楚這個感覺係點樣」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕Mani（霍汶希） 阿Sa（蔡卓妍） 鍾欣潼（阿嬌） 九秒九 湯令山(Gareth.T)

上 / 下一篇新聞