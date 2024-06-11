點名欣賞後輩湯令山 曾為阿嬌九秒九趕搭飛機

今次演出MV，Joey大呼好玩，既能盡情利用這個空間發揮演戲興趣，又不會如拍戲般有票房壓力。MV講述舊愛將她列為緊急聯絡人，臨終前望見她最後一面的虐心故事。她表示雖然現實中未試過這種危急情况出現，但自認對愛情或朋友都是義氣仔女，如舊愛臨終前需要她幫忙，會盡朋友責任去做這件事，「我覺得自己性格也會這樣做，但阿Sa（蔡卓妍）話唔會，話呢個舊愛好自私。原來真的不同的人有不同的感覺」。

Joey稱唯一一次朋友間要九秒九趕搭飛機，就是鍾欣潼（阿嬌）當年在內地不慎撞傷破相入院，「夜晚知道她發生事，當時Mani（霍汶希）住我樓下，立即到Mani屋企，我有鎖匙入屋敲她房門，跟住就嚇死她，我跟她講要立即過去看發生什麼事，即時買機票call車去機場，所以很清楚這個感覺係點樣」。

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