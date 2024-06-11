受父母離異影響不易相信人 容祖兒隨時ready拍拖 無放棄當媽

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

25年間經歷過無數大小挫折，容祖兒（Joey）均以樂觀面對化解，「所有問題都好，我有很強信念，就是一切都會過去，就算幾差或幾好的事情，話畀自己聽會過去的，不會停留在情緒裏，正如開心時要繼續努力，不要驕傲」。她稱人生中有些小變化曾感不開心，「都已經過咗去……譬如大家見到我身邊的人，其實多年來都是這班人，我較長情，但10年前發現，原來有一樣嘢叫緣盡！化妝師會因不舒服離開這個世界，助手又會退休，那種很熟悉的感覺，原來會隨着時間改變，不到你不接受這種改變，雖會令我產生無奈、不適應甚至驚，但原來人生無常才是常態，慢慢學識適應同習慣」。

恩師羅文傳授智慧一生受用

Joey人生中有很多恩人及伯樂，在不同階段佔有很重要位置，當中在她出道頭3年出現的恩師羅文，對她影響深遠，「因跟老師相處時自己仍年輕，真的純粹一個『BB』望住大明星，可以去他屋企食飯，覺得似城堡一樣。即使現在有些解決不到的問題，會諗起當年老師如何鼓勵我，會話我知問題如何解決，其實他可能會好簡單講『無事嘅、唔使理』」。她指羅文是天跌落嚟當被冚的人，在對方身上學識大智若愚，一生受用，「真係人生智慧，不需將每件事放到太大，自自然然就會解決到。記得曾有問題不明白去問老師，他答完後，心想是否敷衍我，後來才發現其實人生有嚴重得多的問題，更值得花心思去想，小問題不需花太多腦汁！」

保持節奏前行 無懼被後浪蓋過

穩站「樂壇天后」地位，Joey稱沒有壓力，「一直以來大家都好惜我，給我很多好好的名銜，但我是個很實在的人，沒想過怎樣維持，只希望每次工作，就算很久沒出來，都用盡心機去做，唔會揸流攤嘅！如對某些工作有少少懷疑，不如暫時擱置，這個想法比起怎樣維持更實在，如果大家覺得我值得等待，這樣的評價已是最好」。她認為時代行得很快，長江後浪推前浪，與其想怎樣追趕這時代，倒不如保持自己節奏，用舒服的速度去做。至於會否擔心被來勢洶洶的後浪蓋過，她稱完全沒去想，認為一眾後浪跟她這代歌手不一樣，「我會鍾意聽𠵱家嘅嘢，相比我們以前表達愛情的唱腔很不一樣，現在是輕描淡寫，無咁呼天搶地，但又真的觸碰到一些細微細眼的浪漫，這種表達方式，我都好鍾意，都好想試吓」。

拍戲等機緣 《神經俠侶》代表作

過往參演的電影未有太大迴響，Joey認為本色演出的《神經俠侶》是其代表作。會否再拍戲仍等待機緣，但覺得老闆楊受成不會為她開戲，「楊生話唔會掉錢落海㗎！他是個精明生意人，已講明㗎喇！成日都講如果有人搵容祖兒拍戲，應該係唔鍾意錢囉！」雖被老闆潑冷水，但她對自己的演技仍有種不知從哪裏來的信心，覺得如果唱到歌，應能拿揑到感情戲，「所以演出新歌《九秒九》MV，特別請來邵美君老師幫我提升演技，覺得有幫助和有進步，令我有信心去演」。她對參演電影還抱着無限可能心態，歌舞劇亦想挑戰，「如果音樂令我演戲無咁緊張和尷尬，歌舞劇都是一個好選擇」。

昔日容易一見鍾情 沒考慮太多

情路上兜兜轉轉仍未有着落，Joey分享現階段的愛情觀，「我比較實際，不是春天分手、秋天先習慣嗰啲，亦不會呼天搶地，不是大哭大鬧的人，傷心或開心的過程比較內斂，現在的我，覺得愛情是要找一個同樣價值觀、一齊去感受生活的人，之前可能較容易一見鍾情，或可能覺得感覺啱就去啦，沒有太多考慮，略嫌衝動，所以還是不要太衝動」。她不認同今時今日地位嚇怕追求者，只是自己不太積極尋找，「沒發放這種信號出來，亦不是那麼容易喜歡一個人，不想隨便傾偈識朋友，且沒有太多時間再識新朋友，就無囉！亦沒有在朋友中尋找，算啦，我放棄」。

Joey表示仍喜歡小朋友，沒放棄當人母，「生仔都會嘅，做人妻真係麻麻哋！」現階段可寄情歌曲感受愛，依然相信愛情，但婚姻不是想像中容易，「我見到好多婚姻，未必太容易走到尾，不要緊，我懷着一個信念，如可以的、會發生的，就當是人生一個好大的bonus，會好感恩，我的人生入面有很多圓滿，如愛情都完美的話，人生就沒什麼追求了！所以未來的路上，看看可否找到，但我不着急，一切隨緣，做這行要保持狀態，只要個心不老，個人都可以隨時ready。」

珍惜與媽媽相處每一天

談到家人時，Joey熱淚盈眶，透露容媽媽沒以前那麼活躍，但依然用很多努力陪伴和支持她，「見到陳敏之媽媽離世，我完全是感同身受，沒有媽媽在身邊的感覺，真的接受不到。我同自己講過，一定要好好珍惜與媽媽的每一日，有時在媽媽睡覺前，我會睇住她上牀，幫她冚被，幫她熄燈，我覺得是自己在家時喜歡做的事」。

Joey表示喜歡回望過去，認為每個經歷的挫折及受傷，都會成為自己今天的性格，「好多謝媽媽，由細到大給予我很充足的愛，母兼父職，將我和細佬撫養成人。有些人會說單親家庭缺乏愛，會影響孩子長大後缺乏信心及安全感，我覺得這一方面還好，因媽媽畀到我足夠的愛，但確實有些部分受影響，例如不容易相信人、不容易將深層的自己展露給大家看，都可能是小時候形成的性格，所以我好鍾意睇番以前，覺得好似變成偵探，我那麼努力拼搏，都是因為以前的環境造成」。

承認與生父少見面

15歲父母離異變成單親，至今會否仍對生父有恨意？她說：「其實呢件事已經遠到好依稀，嬲是覺得媽媽咁好，點解他唔惜媽媽？但我細個好識諗，與其見到媽媽不開心，就不要刻意經營一個貌似很完整的家庭，當時有好強信念，就是我要彌補這個角色，希望可以令媽媽有安全感。」是否15歲後沒見過生父？她說：「少囉！無見咁。好少人問我呢啲，但我不介意答，不過我會見嫲嫲，因為細個時候，嫲嫲畀咗好多時間照顧我哋，我都會見她一齊食飯。」

髮型：Angus Leung@Artify Lab

化妝：Angel Mok

服裝：I.T

場地：The Crown@英皇駿景酒店