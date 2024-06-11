明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

受父母離異影響不易相信人 容祖兒隨時ready拍拖 無放棄當媽

【明報專訊】容祖兒由加入英皇娛樂至今出道25年，「樂壇天后」地位得來不易，從木屋區的小妮子，卡拉OK比賽冠軍，不被睇好受盡負評的新人，到登上樂壇頂峰，追夢之路絕對難行；喜歡回望過去的她細數事業起跌、恩師教誨、愛情觀變化、對婚姻迷思及母親的愛，更罕有談及生父對她的影響。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

25年間經歷過無數大小挫折，容祖兒（Joey）均以樂觀面對化解，「所有問題都好，我有很強信念，就是一切都會過去，就算幾差或幾好的事情，話畀自己聽會過去的，不會停留在情緒裏，正如開心時要繼續努力，不要驕傲」。她稱人生中有些小變化曾感不開心，「都已經過咗去……譬如大家見到我身邊的人，其實多年來都是這班人，我較長情，但10年前發現，原來有一樣嘢叫緣盡！化妝師會因不舒服離開這個世界，助手又會退休，那種很熟悉的感覺，原來會隨着時間改變，不到你不接受這種改變，雖會令我產生無奈、不適應甚至驚，但原來人生無常才是常態，慢慢學識適應同習慣」。

恩師羅文傳授智慧一生受用

Joey人生中有很多恩人及伯樂，在不同階段佔有很重要位置，當中在她出道頭3年出現的恩師羅文，對她影響深遠，「因跟老師相處時自己仍年輕，真的純粹一個『BB』望住大明星，可以去他屋企食飯，覺得似城堡一樣。即使現在有些解決不到的問題，會諗起當年老師如何鼓勵我，會話我知問題如何解決，其實他可能會好簡單講『無事嘅、唔使理』」。她指羅文是天跌落嚟當被冚的人，在對方身上學識大智若愚，一生受用，「真係人生智慧，不需將每件事放到太大，自自然然就會解決到。記得曾有問題不明白去問老師，他答完後，心想是否敷衍我，後來才發現其實人生有嚴重得多的問題，更值得花心思去想，小問題不需花太多腦汁！」

保持節奏前行 無懼被後浪蓋過

穩站「樂壇天后」地位，Joey稱沒有壓力，「一直以來大家都好惜我，給我很多好好的名銜，但我是個很實在的人，沒想過怎樣維持，只希望每次工作，就算很久沒出來，都用盡心機去做，唔會揸流攤嘅！如對某些工作有少少懷疑，不如暫時擱置，這個想法比起怎樣維持更實在，如果大家覺得我值得等待，這樣的評價已是最好」。她認為時代行得很快，長江後浪推前浪，與其想怎樣追趕這時代，倒不如保持自己節奏，用舒服的速度去做。至於會否擔心被來勢洶洶的後浪蓋過，她稱完全沒去想，認為一眾後浪跟她這代歌手不一樣，「我會鍾意聽𠵱家嘅嘢，相比我們以前表達愛情的唱腔很不一樣，現在是輕描淡寫，無咁呼天搶地，但又真的觸碰到一些細微細眼的浪漫，這種表達方式，我都好鍾意，都好想試吓」。

拍戲等機緣 《神經俠侶》代表作

過往參演的電影未有太大迴響，Joey認為本色演出的《神經俠侶》是其代表作。會否再拍戲仍等待機緣，但覺得老闆楊受成不會為她開戲，「楊生話唔會掉錢落海㗎！他是個精明生意人，已講明㗎喇！成日都講如果有人搵容祖兒拍戲，應該係唔鍾意錢囉！」雖被老闆潑冷水，但她對自己的演技仍有種不知從哪裏來的信心，覺得如果唱到歌，應能拿揑到感情戲，「所以演出新歌《九秒九》MV，特別請來邵美君老師幫我提升演技，覺得有幫助和有進步，令我有信心去演」。她對參演電影還抱着無限可能心態，歌舞劇亦想挑戰，「如果音樂令我演戲無咁緊張和尷尬，歌舞劇都是一個好選擇」。

昔日容易一見鍾情 沒考慮太多

情路上兜兜轉轉仍未有着落，Joey分享現階段的愛情觀，「我比較實際，不是春天分手、秋天先習慣嗰啲，亦不會呼天搶地，不是大哭大鬧的人，傷心或開心的過程比較內斂，現在的我，覺得愛情是要找一個同樣價值觀、一齊去感受生活的人，之前可能較容易一見鍾情，或可能覺得感覺啱就去啦，沒有太多考慮，略嫌衝動，所以還是不要太衝動」。她不認同今時今日地位嚇怕追求者，只是自己不太積極尋找，「沒發放這種信號出來，亦不是那麼容易喜歡一個人，不想隨便傾偈識朋友，且沒有太多時間再識新朋友，就無囉！亦沒有在朋友中尋找，算啦，我放棄」。

Joey表示仍喜歡小朋友，沒放棄當人母，「生仔都會嘅，做人妻真係麻麻哋！」現階段可寄情歌曲感受愛，依然相信愛情，但婚姻不是想像中容易，「我見到好多婚姻，未必太容易走到尾，不要緊，我懷着一個信念，如可以的、會發生的，就當是人生一個好大的bonus，會好感恩，我的人生入面有很多圓滿，如愛情都完美的話，人生就沒什麼追求了！所以未來的路上，看看可否找到，但我不着急，一切隨緣，做這行要保持狀態，只要個心不老，個人都可以隨時ready。」

珍惜與媽媽相處每一天

談到家人時，Joey熱淚盈眶，透露容媽媽沒以前那麼活躍，但依然用很多努力陪伴和支持她，「見到陳敏之媽媽離世，我完全是感同身受，沒有媽媽在身邊的感覺，真的接受不到。我同自己講過，一定要好好珍惜與媽媽的每一日，有時在媽媽睡覺前，我會睇住她上牀，幫她冚被，幫她熄燈，我覺得是自己在家時喜歡做的事」。

Joey表示喜歡回望過去，認為每個經歷的挫折及受傷，都會成為自己今天的性格，「好多謝媽媽，由細到大給予我很充足的愛，母兼父職，將我和細佬撫養成人。有些人會說單親家庭缺乏愛，會影響孩子長大後缺乏信心及安全感，我覺得這一方面還好，因媽媽畀到我足夠的愛，但確實有些部分受影響，例如不容易相信人、不容易將深層的自己展露給大家看，都可能是小時候形成的性格，所以我好鍾意睇番以前，覺得好似變成偵探，我那麼努力拼搏，都是因為以前的環境造成」。

承認與生父少見面

15歲父母離異變成單親，至今會否仍對生父有恨意？她說：「其實呢件事已經遠到好依稀，嬲是覺得媽媽咁好，點解他唔惜媽媽？但我細個好識諗，與其見到媽媽不開心，就不要刻意經營一個貌似很完整的家庭，當時有好強信念，就是我要彌補這個角色，希望可以令媽媽有安全感。」是否15歲後沒見過生父？她說：「少囉！無見咁。好少人問我呢啲，但我不介意答，不過我會見嫲嫲，因為細個時候，嫲嫲畀咗好多時間照顧我哋，我都會見她一齊食飯。」

髮型：Angus Leung@Artify Lab

化妝：Angel Mok

服裝：I.T

場地：The Crown@英皇駿景酒店

相關字詞﹕容祖兒（Joey）

上 / 下一篇新聞