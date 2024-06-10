【開箱】《重案夢幻重組再重組》掌摑韋史密夫製造話題刺激票房

雙導演保持上集風格

《重案夢幻組》自1995年上映至今，花上差不多30年時間才完成第4集《重案夢幻重組再重組》，在慢工出細貨下，主角韋史密夫由青春偶像變成中年影帝，馬田羅倫斯明年更將「登六」，因此今集內容亦相應調整，故事由韋史密夫飾演生性不羈的邁阿密刑警米高，跟美女治療師姬絲汀舉行婚禮揭開序幕，眼見「沒有腳的雀仔」終肯落地生根，早已成家立室的拍檔馬克斯（馬田羅倫斯飾）當然替他高興，席上放肆飲酒跳舞狂歡，結果樂極生悲，心跳驟停幾乎一命嗚呼，其後米高亦證實患有驚恐症，可見「再鋒利的刀都有生鏽一日」並非單純廣告口號。

新片由上集《重案夢幻再重組》導演阿迪爾埃爾阿拉伯（Adil El Arbi）和比拉法拉（Bilall Fallah）繼續操刀，米高與馬克斯之間吵吵鬧鬧的喜劇風格保持不變，警察同袍生死與共的義氣，仍是劇情主調。話說馬克斯病癒後，上集遭米高私生子阿利塔（積及施奇皮奧飾）刺殺的警長康納德侯活（祖潘圖利安奴飾）突然傳來短片，自稱遭警方內鬼設計陷害，訛稱收受毒販黑錢，令他含冤莫辯之餘，身為侯活手下的米高與馬克斯亦受牽連，一夜之間變成全國通緝犯，他倆為了洗脫自身和上司的罪名，必須展開絕地反擊。

結局一幕頗有玩味，劇情講述主角勇闖敵方陣營，準備拯救人質，在緊張關頭米高驚恐症發作，幾乎錯失救人良機，馬克斯為了激勵拍檔，於是不斷掌摑他，終令米高回復冷靜，重新披甲上陣。究竟這幕是劇情需要，還是導演刻意重提韋史密夫在奧斯卡頒獎禮掌摑基斯洛克的鬧劇，既可「抽水」搞笑，亦為基斯消氣？還請觀眾自行判斷好了。

化解恩怨助後人上位

環顧荷李活動作巨星如史泰龍（Sylvester Stallone）及阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），早已年過70；目前仍在趕拍《職業特工隊：死亡清算下集》的湯告魯斯（Tom Cruise），去年亦已「登六」，年紀相若的《重案夢幻組》拍檔韋史密夫與馬田羅倫斯當然明白傳承的重要，所以《重案夢幻再重組》主旨跟《九龍城寨之圍城》巧合相似，一邊化解上代恩怨，一邊協助後人上位，例如戲中飾演阿利塔的《轟天猛將4》積及施奇皮奧（Jacob Scipio），上集扮演冷血殺手，奉母之命殺死侯活，今集給他帶罪立功機會，協助米高等人揪出警方內鬼，表現青出於藍，令他成功「洗底」，假如本片開拍第5集，有望躋身主角之列。

導演米高比爾客串

《重案夢幻重組再重組》片尾沒收錄彩蛋片段，不過，《變形金剛》系列導演米高比爾（Michael Bay）驚喜亮相，仍然成為佳話。原來《重案夢幻組》正是他的導演處男作，從此奠定動作片大師地位，他對本系列有情意結，自是不難理解，所以由第2集開始，他必客串演出，今集亦不例外，扮演跑車司機，幾乎撞倒馬路狂奔的主角，然後露出一副無辜的表情，忠實粉絲看罷，豈不會心微笑。

上映日期：6月6日