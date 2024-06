【明報專訊】憑泰國BL劇集《深藍之吻》及《Cherry Magic》(泰版《如果30歲還是處男,似乎就能成為魔法師》)爆紅的男主角Tay Tawan(林陽)和New Thitipoom(鄭明心),相隔一年再度來港舉行《TayNew In The House Fan Meeting In HK 2024》粉絲見面會,前晚在九龍灣國際展貿中心跟港迷玩遊戲、唱情歌、派福利,令粉絲盡興而歸。