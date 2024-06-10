繼續支付學費至畢業 湯告魯斯女兒入讀美國名牌大學

湯告魯斯與姬蒂荷瑪絲12年前離婚，前者被指每月支付3.3萬美元（約25.74萬港元）育兒費給獨生女姬蒂直到其18歲成年。一如湯告魯斯的第二任前妻妮歌潔曼，離婚後脫離了科學教，沒再跟湯及兩人的養子女聯絡。姬蒂荷瑪絲做法相若，自從與湯分開，便獨力照顧素莉，有報道指湯已多年沒見女兒。

早前有報道指由於素莉成年，姬蒂荷瑪絲開始憂慮生活，不過亦有報道稱湯告魯斯雖然跟女兒關係疏離，但願意繼續支付她的大學學費。據悉素莉在紐約入讀著名藝術學校LaGuardia中學，師兄師姐包括《沙丘瀚戰》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《夏日之戀》混血女主角Lola Tung等。不過有知情人士指她無意加入演藝界，成為星二代，反而一直醉心時裝設計，曾考慮升讀位於紐約的帕森設計學院（Parsons School of Design）或加州大學洛杉磯分校。不過她在LaGuardia的同學，日前在社交平台TikTok上傳短片，每人都會穿著代表所選大學的衛衣，鏡頭移向素莉時可見其身穿寫有Carnegie Mellon（卡內基梅隆）的深紅色衛衣，她笑着指向學校名字，又對鏡頭做鬼臉及跟好友起舞，似乎非常滿意即將入讀的大學。

位於匹兹堡的卡內基梅隆大學是私校，不少學科排名均在前列位置，包括素莉心儀的設計學院，在美國更歷史悠久；該校的知名校友包括曾獲諾貝爾經濟獎的著名數學家納殊（John Nash）、藝術家安迪華荷（Andy Warhol）、《心之旋律》導演尚安希達（Sian Heder）、《鋼琴別戀》奧斯卡影后荷莉亨達（Holly Hunter）等。

桂莉芙兒子同齡 入讀長春藤名校

另一方面，跟素莉同齡的Moses Martin，是《寫我深情》金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）和Coldplay主音Chris Martin的么子，桂莉芙今年4月接受傳媒訪問時稱今秋所有孩子將入讀大學，因為長女Apple已是范登堡大學（Vanderbilt University）二年級生，Moses則考進「長春藤」名校布朗大學。桂莉芙自言過去20年一直跟隨子女上學時間表活動，感到有點不捨和一種悲哀感即將來臨。