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娛樂

【娛樂場】身兼三職拍新歌《雙兒》MV 周國賢化身康熙打救韋小寶

【明報專訊】周國賢新歌《雙兒》MV突破玩古裝，他身兼3職，包辦導演、演員和剪片。周國賢透露歌曲與MV以武俠小說作家金庸（查良鏞）的《鹿鼎記》為背景，圍繞韋小寶與雙兒的愛情故事，雙兒多次和韋小寶共渡患難，不離不棄，「韋小寶有7名妻子，漂亮有阿珂、好玩的建寧公主，唯獨雙兒好像永遠不在焦點，但韋小寶發生什麼事，她永遠第一個挺身而出。我想透過歌曲講一個人在背後默默支持另一半的故事，縱使對方好反叛、好難搞，都會堅持守護他」。

新歌英文名以近年興起的身心靈用詞《Twin Flame》命名，比soul mate更難得、更合拍，喻意跟自己的靈魂有相同靈性的終極能量。

炮製甜蜜新專輯

周國賢今年目標專心籌備新大碟，「近年寫的歌比較暗黑，覺得自己的歌好沉重，今年的專輯想輕鬆和甜蜜一點。韋小寶的故事已經『袋住』好幾年，曾看過關於金庸先生的一篇文章，講如果有平行時空下的雙兒跟韋小寶的故事，會怎樣發展，當時就覺得無論如何，韋小寶最愛一定是雙兒，下定決心，若寫情歌一定要寫這個故事」。

《雙兒》由梁栢堅填詞，周國賢稱歌詞寫出心目中韋小寶跟雙兒的甜蜜情感，編曲嘗試用幾十年前輕鬆節奏Hip Hop情歌方法，「一點都不像我以往的作品，很有新鮮感，好想多寫這類歌曲」。

自認貪心 導演唔易做

周漢寧與楊雅文（泰妹）擔任MV男女主角，周國賢未有演韋小寶一角，但蒙面驚喜現身，以康熙一角打救韋小寶。這次不單大玩古裝造型，還邀來65歲易天雄任動作指導，周國賢親自跟邱忠業聯合執導，又親身剪片，笑言今次製作的MV，壓力好大。

周國賢表示新歌跟以往拍MV的氣氛有別，今次有故事、連結、logic，有很多元素需要好好控制，自認貪心，「想拍到要表達的內容，即使準備充足，過程也辛苦一眾演員。加上天氣又熱，中間遇到技術問題，去到後面只剩4小時，要拍8小時的內容」。他承認「導演唔易做」，幸好最後人人準時收工，不然看着「韋小寶」周漢寧由開始活潑生猛四圍跑，到後來愈來愈熱，嘴唇也愈來愈白。

趕去廁所跌倒勁樣衰

周國賢拍攝期間為追趕進度，連「去茅廁」都急急腳，用9秒9的速度跑時，猶像古裝武打戲情節一樣「凌空旋轉飛起再跌低」，左邊膊頭着地受傷。他笑稱好「樣衰」，幸好只有周漢寧見到，跟對方說：「這是我們永遠的秘密，絕不會向外說。」男女主角為拍MV做足功課，周國賢爆周漢寧將《鹿鼎記》重頭再讀，MV亦印證空手道黑帶的泰妹好「打得」。

周國賢稱《雙兒》是他的甜蜜第一彈，「這段時間忙製作新歌，另一首《橫濱瑪麗》，也是梁栢堅填詞，講述二戰時期一名日本妓女與軍官的愛情故事，女方為了軍官日夜在碼頭守候，卻怎樣也等不到對方。另一首由周耀輝填詞，旋律很不像我以往的歌曲，連編曲也是新嘗試」。

相關字詞﹕周國賢《雙兒》 娛樂場

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