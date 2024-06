謝嘉怡上載小時候至長大跟表哥的合照悼念,表示曾掙扎是否在社交平台分享私人事,大嘆自己只是普通人,對失去最有趣和最善良的表哥感到非常傷心,並透露跟表哥一起共同經歷了28年的美好回憶,包括每年的生日派對,一起在公園追狗,表哥教她打拳等。謝嘉怡最後說:「To one of my favourite mixed cousins Andrew, you will always be missed and forever be the Scottish champ.(給我最親愛的Andrew,你永遠活在我們心中,永遠也是蘇格蘭冠軍)」

娛樂組