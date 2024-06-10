梁祖堯湯駿業初會元祖潮人勁緊張 葛民輝邵美君再續前緣加牀戲

邵美君無懼葛民輝爆肚

葛民輝談到當年對演舞台劇的印象，感覺很熱血的人才會做劇場，「因為條數很難計，個個都話好以大家夾錢打高爾夫球咁，得啖笑，覺得件事好奇怪，不過現在人工已不卑微」。他承認演舞台劇經驗不多，難得有人賞識，風車草在他心中又是一個名牌，加上彭秀慧盛意拳拳親自邀請，不但要他首肯演出，才鐵定劇中校長角色，還特別為他加情慾線。葛民輝笑道：「吓！個宇宙因我而毁滅咗？我要救番呢個角色，所以決定做，情慾線就是飾演訓導主任的邵美君，聽到是在電影《填詞L》飾演我老婆嗰個大媽，真的幻想不到他們所形容的美女。」

邵美君稱冇擔心經常爆肚的葛民輝難以應付，「已經不怕，因為在電影已領教過，掌握到他的節奏，其實很期待，我不恐懼葛民輝爆肚，反而好開心去做呢件事」。

葛冇架子 期待擦出火花

梁祖堯與湯駿業負責與葛民輝傾故事劇本，梁祖堯稱當時第一次與葛民輝這名元祖級潮人傾偈，十分緊張，「因為十分期望合作會擦出什麼火花」。湯駿業亦稱當時心情戰戰兢兢，很擔心對方氣場很大，「怎料他完全沒有架子，一開始傾，已幫手度古仔，分析場口，沒有想過他的思維咁勁，就像本身內置了一個編劇思維」。同劇演員鄧家杰（Kakit）、何洛瑤（Sica）和杜曦駿（Larry）劇中會發展一段錯綜複雜的三角關係。

記者：林祖傑