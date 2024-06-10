楊千嬅難得回港 壞咪誓要重唱 同遇失靈 陳慧琳執生擺甫士任影

記者：林祖傑

陳慧琳、楊千嬅、張敬軒（軒仔）、林奕匡、胡鴻鈞、葉巧琳、黃淑蔓、周吉佩、余宗遙、鍾柔美和詹天文等演出《新城唱好音樂會 周禮茂作品展》。楊千嬅共獻唱3首周禮茂作品，登場唱陳奕迅的《傷信》時，咪高峰故障失靈，有現場觀眾提示她才察覺咪無聲，於是重唱，她說：「冇理由唔重唱，咁難得返嚟香港唱歌。」當中首度公開獻唱舊作《乾脆》，透露心情十分緊張。楊千嬅受訪時談到咪高峰故障，笑道：「唱唱吓見觀眾向我揮手，覺得咁好嘅？個人好開心、好安慰，點知突然間有個人衝出嚟話支咪冇聲。」

楊計劃休假一個月 陪子放暑假

楊千嬅表示很久沒有在香港獻唱，很開心，十分期望在香港舉行演唱會，「我由前年申請紅館期到現在都未申請到，已經8次，之前因為申請不到才到亞博開騷，相信如果申請到，是上天的最好安排。最想能明年7月申請到，因為明年7月16日是我當年參加新秀踏入歌唱圈30周年，自己對紅館有情意結，交給上天安排，順其自然，先做好巡唱」。

楊千嬅透露正為廣東新歌錄音，完成天津及上海巡唱後，下月計劃放一個月假，陪兒子放暑假，「不過個仔已經初中，可能讓他入夏令營，我幾廿歲都要乘機唞下啦！見攰，休養身體，8月繼續巡唱」。

陳稱兩子考試緊要過慶祝父親節

陳慧琳同樣遇上咪高峰故障，等換咪期間索性在台上擺甫士讓粉絲拍照，粉絲大讚她靚爆咪，她笑道：「梗係最開心啦，廿幾年經驗發揮晒出嚟，好在點樣都重唱到，啲人鍾意睇點執生，只是小事。」她亦想再在紅館開騷，申請了兩次也不成功，「希望快點申請到，現在忙於陪兩子準備考試，父親節都是食餐飯算，考試當然緊要過父親節啦。好彩兒子、老公都冇乜所謂」。

軒仔操肌常大叫 新朵「嘈操」

軒仔大讚周禮茂是香港樂壇的中流砥柱，很希望有機會與對方合作，今次表演就當給周禮茂驗貨。他特別選唱葉德嫻的《邊緣回望》，藉這歌互相勉勵於香港這個城市受情緒困擾的人和自己，笑稱最近為自己改了新花名「嘈操」，因要操肌穿泳衣向粉絲「找數」，每朝8時開始操，經常畀教練操到大叫，操到好嘈，「估不到粉絲想睇我穿泳衣，真係世風日下」。

對於多倫多巡唱網上開售門票，不消8分鐘全數售罄，軒仔大感無奈道：「因為加拿大炒黃牛是合法，見到網上很快就有人以1280元加幣放售，變相連其他使費一張飛要過萬港元，覺得我就算表演吞劍都唔值，好慚愧，開始考慮由自己做主辦，盼粉絲量力而為，我總有機會和大家見面。」

黃淑蔓生日願望減肥成功

黃淑蔓前日23歲生日，大會送上蛋糕慶祝，她表示已和家人到酒店Staycation慶祝，食了一餐對得住自己體重的自助餐。生日願望減肥成功，「目標明年生日前減6公斤，希望明年開到個人騷，慶祝入行10周年」。