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娛樂

見面祭玩逾6小時 盧瀚霆有求必應報答「神徒」

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前晚出席《Hi MIRO! 見面祭》專場，除又唱又跳，不時向「神徒」（粉絲暱稱）大派心心和goodnight kiss，有求必應，還派御守贈歌迷。神徒回禮大合唱《不可愛教主》與高呼「我愛你」。Anson Lo為滿足現場每名神徒，相聚逾6小時，至凌晨1時50分才散場。

Anson Lo稱由第一年出道，到去泰國、韓國拍節目《MIRROR GO》，回港做好多活動又開演唱會，感覺是好長的道路。他表示到2024年大家仍在，沒有放棄，知道粉絲追星是好攰的事，花心力、時間及好多金錢，神徒用盡每個方法先可以跟他見一面，甚至未必次次可以對話，出席活動舉牌叫他的名，都是想讓他知道有粉絲在背後支持，「今日都仲喺度嘅粉絲、神徒，定係你喺中間新加入都好，都係一齊壯大緊呢個粉絲圈、神徒圈嘅一位，每一位都係咁重要。我哋一齊去發掘新可能嘅途中，我想你哋開心，見到你哋開心，我會覺得好開心。如果我知道你哋唔開心，又或者有啲嘢困擾緊，或者緊張我到喊，我都同你哋一樣唔好過」。

承諾好好照顧身體

談到身體狀况，Anson Lo說覺得與粉絲是一個共同體，他去到邊大家就會去到邊，大家的喜怒哀樂都好似影響住彼此，他好多謝大家。他近日的身體健康令大家好擔心，雖然不能告知身體檢查報告的問題，但他應承大家，「會飲多啲水，唔會再飲咁多齋啡，會好好食嘢，所以你哋唔好再咁擔心我。我會好好照顧自己，你哋都要好好照顧自己，因為你哋開心，我先至會開心」。

娛樂組

相關字詞﹕Hi MIRO! 見面祭 MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）

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