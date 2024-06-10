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娛樂

開心伙少時前成員鄭秀妍同台合唱 5鏡仔趁機偷師 ERROR成功「集郵」

MIRROR 5子與ERROR鬥唱 邱士縉騷手臂認輸畀梁業

【明報專訊】MIRROR隊長楊樂文（Lokman）帶領隊友邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）和邱傲然（Tiger），與ERROR的梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、吳保錡與何啟華（Dee）前晚於亞博演出《Katch the POP》音樂會，韓國少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）任壓軸嘉賓。開騷前有傳門票銷情未如理想，現場入座率約八成。粉絲設應援區為偶像造勢，以193最人多勢眾。Stanley女友李炘頤、MIRROR副隊長江𤒹生（AK）和隊友李駿傑（Jeremy）捧場。

Dee chok爆跳唱Jung Kook作品

5名MIRROR成員先登場勁歌熱舞揭序幕，ERROR接力獻唱，之後兩隊合唱《愛情值日生》和《Catch a Vibe》，炒熱全場氣氛。穿單袖西裝的Stanley唱新歌《Drunk in Love》時露手臂及胸肌，與女舞蹈員跳貼身舞。Dee則chok爆自摸跳唱韓國男團BTS成員Jung Kook的《Standing Next to You》。Tiger與保錡、193及肥仔組樂隊唱謝霆鋒的《潛龍勿用》和Dear Jane的《Yellow Fever》，rock爆全場。

Jessica穿淺藍色吊帶裙壓軸出場，跳唱6首歌後，用廣東話自我介紹，再用英文說：「Hello Hong Kong！大家好，我係Jessica。」她自言每次來港感覺很好，好享受這晚演出。有男歌迷大叫「Marry me」，她聽不到未有回應。Jessica唱最後一首歌尾段時，MIRROR與ERROR上台大合唱和繞場一周揮手，Stanley、Tiger、Frankie十足護花使者，提醒Jessica有紙碎小心跣，Stanley伸手讓Jessica扶住他落梯級，盡顯紳士風度。

Stanley自認麒麟臂輸肥仔

Lokman騷後表示Jessica是國際明星，他們能同台即使只和音合唱幾句也夠開心，雖然未能一起跳舞，但趁對方綵排時在台下觀看。5子爆Jeremy是Jessica超級粉絲，「Jeremy表面來撐兄弟，實際追星，他帶專輯來索簽名，又影到合照」。Lokman表示《全民造星》後首次與ERROR合作做騷，互唱對方歌很好玩。Stanley與肥仔都有露手臂，Stanley笑言︰「我輸了給他，他還未使出露肚腩絕招。」Tiger彈結他獲讚，他認為肥仔打鼓有驚喜。

ERROR說與MIRROR合作有新鮮感又好玩，Dee刻意chok扮Jung Kook唱《Standing Next to You》，他說難得獨唱扮K-Pop偶像圓夢，193笑稱聽聞Jessica差點認錯Dee是Jung Kook。他們都有跟Jessica「集郵」，稱對方是國際巨星，表演和狀態好值得學習。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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