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娛樂

500粉絲撐場 Loong 9補辦見面會遲到 粉絲只可隔空拍手不准送禮

LOONG 9首出活動遲到逾1個鐘 規矩限制多 巨星派頭十足

【明報專訊】無綫與內地合辦偶像選秀節目《亞洲超星團》選出男團Loong 9（玖瓏少年），成團後鬧出不少風波，除加入3名成員分拆兩隊，變成以內地為主的Loong9-S及香港為主的Loong9-V，原定4月28日在銅鑼灣舉行的「Loong9拍手簽名會」臨時取消，有指與部分成員工作簽證未獲批有關，延至昨日12子終首度亮相，部分成員李權哲、奧利及郭殿甲等前晚飛抵香港，獲大批粉絲接機。拍手會因Loong 9遲到逾1小時才開始，未有團歌的他們獻唱《亞洲超星團》主題曲，以及分組玩遊戲。粉絲期待已久的近距離接觸限制多多，簽名時不能有上款題字，不能有任何身體接觸，只隔空拍手，要逐個成員簽名，不能停留或跳過中間任何成員，不准送禮物等。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

男團Loong 9成員奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂、郭殿甲和陳鑫昊成軍後，12子昨日首次在港出席公開活動，不少內地粉絲為見偶像特地來港支持，吸引逾500人迫爆商場4層樓圍觀。一眾粉絲自備燈牌、海報與橫額為偶像應援，又不停打卡留念和高呼偶像名字。活動安排混亂，12子比原定時間遲到超過1小時才出現，沒有交代原因，在場守候粉絲未有怨言及鼓譟。

奧利李權哲成焦點 其他成員變陪襯

12子穿上以淺綠配白色，設計不一的團服登場，活動前分成前後兩排接受所有傳媒一次過訪問，問題指定由大會司儀負責發問，大部分問題由奧利和李權哲回答，其他成員變陪襯。

李權哲說：「今次是我們出道後第一次出席活動，見到大家好熱情，現場又有好多應援，既開心又非常緊張。可是由於來港時間比較趕急，沒法留低四處玩，希望下次有機會。我們由比賽至今已集訓了很多個月，準備出新團歌，正開始排舞。另外又會拍團綜，相信很好玩，讓大家見到直播的我們，可以了解更多，希望粉絲期待。」

張鎬濂獲外婆親戚撐場

內地人氣超強的18歲奧利，重提早前生日，未有跟一班隊友慶生，但獲公司和粉絲慶祝，生日願望希望出獨唱歌，有望最快今年底實現。洪欣兒子張鎬濂則表示父母因有工作在身未能到場支持，開心獲外婆和親戚撐場。江信熹要兼顧另一男團BOYHOOD的演出，直認忙到不夠休息，但覺得開心和非常充實。

Loong 9異口同聲說：「知道大家等了很久，見到大家真的很開心，非常感謝你們的支持。未來希望有更多活動或演出機會可以多些來港，跟大家見面，還有推出更多作品」。之後跟全場大合照留念。

冼靖峰黃奕斌教講廣東話

Loong9跳唱節目主題曲《閃耀》，之後分拆成兩小隊，限時鬥玩「有口難言」估答案遊戲，輸家需接受懲罰，擺出可愛賣萌甫士。

不諳廣東話的隊員，即場請教冼靖峰和黃奕斌，學廣東話冧粉絲，梁詩煜講「我愛你」，陳梁講「我好掛住你哋」，最搞笑是李權哲想說「我想要惜惜」，說了兩次「我想要啜啜」，其他隊友也忍不住爆笑。

粉絲失控 懶理規矩

活動最後環節，與Loong9拍手和簽名，粉絲可以近距離接觸偶像，開始前，司儀事先表明限制，要粉絲守規矩。例如簽名時不能有上款題字，不能有任何特別身體接觸，只隔空拍手，要單方向逐個成員簽名，不能停留或跳過中間任何成員，不准送禮物等。

雖然規矩多多，最終粉絲還是不太受控，集中跟幾名內地人氣成員如奧利、李權哲等傾偈，又不肯離開，阻塞通道，部分成員慘遭冷待，Loong9逗留數小時，完成所有簽名，活動才正式結束。

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