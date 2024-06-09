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娛樂

【開箱】《窺探者》 女承父業執導恐怖片 森林傳說拍出氣氛

【明報專訊】《鬼眼》導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）新片《圈套》（Trap）將於8月上映，其實53歲的他已有女繼承父業，上周四在港上映的《窺探者》（The Watchers）正是由其女兒伊珊娜沙也馬倫（Ishana Shyamalan）編劇及執導，在美國上映優先場面對強敵《重案夢幻重組再重組》（Bad Boys: Ride Or Die），《窺》片進帳100萬美元，美媒估計它首周末可收600萬至700萬美元，未必能進駐三甲；但此片據悉由禮切自資並以3000萬美元賣了給華納電影，這對父女檔已封了蝕本門。

小說改編 傳說融合主角心魔

《窺探者》講述28藝術家Mina在愛爾蘭的寵物店兼職，奉命把鸚鵡送到動物園，卻在經過樹林時座駕故障，排除萬難找到藏身之地，卻跟3名陌生人一同受困，眾人每晚都受到神秘生物監視和跟蹤……

《窺探者》根據愛爾蘭作家A. M. Shine的同名小說改編，伊珊娜沙也馬倫未看完結局，已決定把此書成為處女執導之作。在美國出生的伊珊娜完全師承父親禮切沙也馬倫，不但從小就看很多恐怖驚慄片，也跟對方一樣畢業於紐約大學電影系。伊珊娜才二十出頭，但禮切前作《敲敲門》和《詭老》，已由她任副導演；禮切為影視串流平台Apple TV+拍攝的劇集《靈異女僕》，伊珊娜亦身兼編導兩職。身為名導演之女有利有弊，像《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）便是一例。有美國的評論指禮切擔任《窺探者》監製，是造成該片在爛番茄網站觀衆評分只有剛過半的56%原因之一，認為禮切往績參差，連帶觀衆對伊珊娜首次執導的新片亦卻步。

以戲論戲，《窺探者》很多驚嚇位都在預計之內，例如《雷普利》狄高達芬寧（Dakota Fanning）扮演的Mina，逃離得太容易；《致命旅途》奧韻富藹利（Olwen Fouere）飾演Madeline，最後露出真身，也有太多線索可以估到。跟狄高達一樣童星出身的奧利華芬尼根（Oliver Finnegan）及《疑陣》女星佐珍娜金寶（Georgina Campbell）分別扮演Daniel和Ciara，與Mina和Madeline逃到地下室，從電腦檔案內找到教授的自拍畫面，得知「禽舍」、窺探者的真相，安排也似乎太過直白簡單；而且為什麽好像只有Mina對此有興趣，按照教授所言到其大學辦公室，並找出「真相」？劇本瑕疵不少，角色簡單，製作條件簡約，然而處理氣氛方面，伊珊娜一點也不像新手，把森林傳說與主角心魔結合，也從頭貫穿到尾。此片強調複製，巧妙安排Mina有個孿生姊妹，講述Mina小時候一次不聽話的舉動，導致母親車禍離世，姊妹受傷，因愧疚而封閉自己，遠離親人，甚至討厭自己，總想喬裝成他人；其實她的姊妹即使臉上留疤，但從沒怪責她，甚至非常關心Mina。可當Mina在森林迷失，正因她不守規矩的天性而突破防線；也因其愧疚與心魔，更能了解與同情窺探者，並說服對方放下執念與憤怒，成為救人與自助的範例。

禮切沙也馬倫《圈套》8月上映

《窺探者》由禮切沙也馬倫自資再轉售予華納電影發行，他的新片《圈套》也將在8月上映，早前便公開了首條預告片。《圈套》講述《黑鷹15小時》佐斯夏利（Josh Hartnett）扮演的爸爸陪同中學生女兒往看偶像Lady Raven的演唱會，其實這名爸爸是連環殺手，警察已收到情報他在場館之內，並佈下天羅地網誓要將其繩之於法。扮演Lady Raven的正是禮切另一女兒莎莉卡（Saleka Shyamalan），16歲開始寫歌，兩年前推出首張專輯《Seance》，並曾為Boyz II Men等人的音樂會擔任暖場嘉賓，伊珊娜便經常為家姐執導MV；禮切一家在演藝圈能擔任不同崗位，將來3人會否在同一電影中合作，大可拭目以待。

上映日期：6月6日

相關字詞﹕狄高達芬寧 圈套 伊珊娜沙也馬倫 禮切沙也馬倫 開箱 窺探者

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